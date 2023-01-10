Угорщина виділила понад $3 мільйони на вивезення із України зерна, але Росія блокує угоду: сотня суден простоює

Угорщина виділяє 3 із половиною мільйони доларів для вивезення українського зерна до країн Африки, про це повідомив угорський міністр закордонних справ Сіярто. Закликавв до припинення вогню і якнайшвидшого встановлення миру, йдеться в ТСН.

Водночас росіяни й далі гальмують "зернову ініціативу" України. Нині у Босфорі через їхню інспекцію стоять 98 суден - одні вже з продовольством на борту, інші - йдуть на завантаження.

Все зерно вони мають доправити з Чорноморських портів України в країни Африки, Азії та Європи.

Угода діє ще від липня минулого року, Україна домовилася з Туреччиною і ООН, які своєю чергою владнали з Росією можливість доставляти українське зерно в країни, де є небезпека продовольчої кризи. У Міністерстві інфраструктури повідомляють, що від серпня і до нині Україні вдалось експортувати 17 мільйонів тонн аграрної продукції. Однак зазначають: якби росіяни не гальмували процесу, то вивезти вдалося б набагато більше.

Нагадаємо, Болгарія перевірятиме на конституційність першу військову допомогу Україні. Примітно, що справу відкрили за ініціативою півсотні депутатів від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії. Вони вимагають визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання Києву озброєння, обладнання та боєприпасів. Що саме у списку - засекречено, адже у цьому документі міститься інформація про всю зброю в країні.

Втім, болгарський президент Румен Радев вже відмовився ветувати закон, аргументувавши тим, що не можна змінювати текст уже укладеного договору. Додав, що звернення до Конституційного суду після ратафікації договору з Україною неможливе.

Це має бути перша військова допомога для Києва від Болгарії від початку повномасштабного вторгнення, раніше Софія вже надсилала гуманітарну допомогу на суму 243 мільйони доларів. До неї входили каски, бронежилети, аптечки та зимовий одяг.

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