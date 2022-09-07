Угорщина вимагає зняти санкції з путінських олігархів: подробиці скандалу та що кажуть в уряді Орбана

Зазвичай обмеження переглядають кожні пів року, і зараз ЄС наблизився до терміну, коли їх слід формально подовжити, але на заваді може стати Будапешт.

Про це в етері ТСН розповіла кореспондентка "Радіо свобода" Зоряна Степаненко.

"Пропозицію Угорщини цієї миті обговорюють посли ЄС, у чиєму графіку спершу не було питання санкцій. Та пріоритети змінилися, зважаючи на те, який резонанс спричинила можлива блокада обмежень з боку Будапешта. Співрозмовники "Радіо свобода" в дипломатичних колах ЄС на умовах анонімності нам розповіли, що вимагає Угорщина - вилучити з чорних списків трьох російських олігархів: всі вони оскаржили санкції у європейських судах", - пояснила кореспондентка.

Друг Путіна погрожує заблокувати антиросійські санкції

Вони заручилися і підтримкою Будапешта. Алішер Усманов - мільярдер і металургійний магнат, якому приписують тісні зв'язки з Путіним і які він сам заперечує.

"Через європейські санкції олігарх уже втратив контроль над деякими своїми активами у ЄС. Арештована яхта, найбільша у світі за тоннажем, два вертольоти, вілла за 17 мільйонів і броньований лімузин", - пояснила Зоряна Степаненко.

Також йдеться про Петра Авена, який раніше очолював найбільший російський комерційний банк "Альфа".

"Угорщина теж намагається врятувати від європейських санкцій. Удостоївся їх, як зазначено в документах ЄС, бо входить до топ-50 найбагатших росіян і регулярно зустрічається з Путіним у Кремлі. І Віктора Рашникова вимагає Будапешт викреслити зі списків - це російський магнат заліза і сталі", - пояснила журналістка.

В угорському уряді вже відреагували на цю інформацію та підтвердили, що хочуть зняти санкції з "певних осіб".

"Списки санкцій ЄС постійно переглядаються, і постійно виникають занепокоєння щодо того, що включення певних осіб або організацій до санкційного списку є недостатньо обґрунтованим", - повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Дипломати, з якими спілкувалося "Радіо свобода", припускають, що в такий спосіб Будапешт тисне на Брюссель, аби тут розблокували ковідні гроші ЄС для Угорщини. Виділення фінансування їй затримується через претензії Брюсселя до верховенства права там. Санкції мають бути подовжені до 15 вересня, інакше вони втратять чинність. Для цього знов потрібен консенсус усіх європейських столиць. І Будапешт, окрім редагування списків персон нон ґрата, також хоче, аби гуманітарним організаціям дозволили угоди з підсанкційними російськими банками. Чи підуть назустріч цим вимогам - поки лишається інтригою.

Нагадаємо, дружня до Росії Угорщина вимагає від ЄС зняти санкції з трьох російських олігархів.

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