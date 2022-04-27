Угорщина заявила, що допомогу ЄС їй блокують через позицію щодо України: в МЗС прокоментували цю заяву

Угорщина заявила, що допомогу ЄС їй блокують через позицію щодо України: в МЗС прокоментували цю заяву

Угорщина пов'язує початок процедури блокування допомоги з бюджету Євросоюзу з її позицією щодо війни в Україні. Водночас в МЗС України назвали ці заяви намаганнями Будапешта вплутати Київ у свій конфлікт з ЄС, що є недоречним і неприпустимими.

Зауважимо, 27 квітня Єврокомісія оголосила про процедуру блокування фінансів, які надходять Угорщині зі спільного бюджету блоку. Таке рішення Єврокомісії пов'язане з підривом Будапештом стандартів верховенства права в ЄС.

"Відповідь міністра Гуйяша на лист Єврокомісії щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права: виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", – відповів на рішення Єврокомісії речник угорського прем'єра Золтан Ковач у Мережі.

Цю заяву офіційного Будапешта прокоментував у коментарі ТСН речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим", – наголосив він.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", – додав речник українського МЗС.

До слова, Угорщина погодилася на запропоновану Москвою схему оплати за російський газ рублями.

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