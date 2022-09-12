Угорщині натякають на вихід із ЄС через позицію щодо Росії

Угорщина може вийти з Євросоюзу - таку «теоретично ймовірну» ситуацію припустив Мікулаш Бек, міністр уряду Чехії з європейських питань. Саме ця країна зараз головує в ЄС, йдеться в ТСН.

«Угорщина пройшла довгий шлях, на мій погляд, до краю прірви, і тепер вона має вирішити, чи повернутися від цього краю назад, чи ризикнути зробити стрибок, про наслідки якого не хочу спекулювати», - заявив міністр.

Шлях до прірви, про який говорить чеський міністр у справах Європи. Чи могла Угорщина уявити собі такий розвиток подій 18 років тому, коли раділа своєму вступу до Євросоюзу. На це вона витратила майже 10 років - заявку подала ще 1994-го. 2002-го, після того, як Брюссель підтвердив виконання вимог до вступу, отримала запрошення. І тодішній прем'єр Віктор Орбан гаряче підтримував приєднання. Після загально-національного референдуму, на якому більшість підтримала вступ, Угорщина 2004 року таки приєдналася до ЄС.

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Але голоси євроскептиків вже тоді у країні були помітні, зокрема, спостерігалися проблеми зі ставленням до національних меншин і медіа.

Рух далі відд європейських цінностей почався з поверненням до влади Віктора Орбана - 2010 року він знову став прем'єром і з геть іншими поглядами. Критику Євросоюзу викликали зміни до угорської конституції про те, що народ об'єднують Бог і християнство. Далі на тлі цих змін - заборона абортів й одностатеві шлюби. Після цього під обмеження потрапили ЗМІ - їхнім працівникам стало необхідним розділяти цінності так званої "угорської ідентичності". «Ми бачили надто багато за це довге десятиліття. В жодному разі не нормально, що всі урядові ЗМІ, як за командою, переслідують професійний заклад», - каже медіааналітикиня Агнес Урбан.

«Ми вже бачили, що в Угорщині нікчемний і некомпетентний уряд, але дуже жаль, що вони навіть не відважаться взяти на себе відповідальність за свої рішення...» - твердить представник опозиційної партії "Діалог для Угорщини" Бенс Тордай.

Нещодавно у країні спалахнув скандал - прем'єр Орбан у своїй промові заявив про неприйнятність змішування європейців з іншими расами, за що отримав звинувачення у нацизмі. Через це його соратниця й радниця Жужа Гегедуш пішла у відставку. «Я не розумію, як він зміг це написати, адже він завжди читає й править свої промови. Я просто не розумію, це чисто расистська промова», - заявила політикиня.

На тому самому виступі Віктор Орбан зробив ще одну заяву, що стосується як Києва, так і Брюсселя: санкції проти Росії не діють, підтримка Заходу Україні не допомагає і треба якнайшвидше укласти мир. Проросійська позиція Орбана загальновідома. Хоча Угорщина таки засудила анексію Криму та від 2014 року продовжувала разом з рештою країн ЄС обмеження проти Москви і посилила їх з початком повномасштабного вторгнення - водночас Будапешт спромігся домовитися про збільшення постачань російського газу. «Подобається вам чи ні, але ми продовжуємо переговори з росіянами щодо збільшення постачань газу до Угорщини», - зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Нещодавно ЗМІ, з посиланням на джерела у Брюсселі, повідомляли також - Угорщина ставить під загрозу новий пакет санкцій, якщо з нього не видалять імена трьох близьких до Путіна олігархів. Згодом Будапешт від цієї ідеї відмовився, подейкують, що під впливом Праги.

Не підтримали угорці й ідею візового бану для росіян, хоча загальне рішення ЄС таки вдалося ухвалити. На тлі такої поведінки Будапешта заява про теоретичний вихід Угорщини з ЄС, озвучена чеським чиновником, може демонструвати, в якому напрямку нині розмірковують у Брюсселі.

Звісно, виключити Угорщину з ЄС не можуть - це не передбачено правилами союзу. Вийти можна лише добровільно, як-от Британія. Інша справа - позбавити країну, що бойкотує спільне рішення, фінансування від ЄС, що вже фактично відбувається. Чи права голосу. Зробити це можна, якщо держава серйозно та постійно порушує базові європейські цінності, а таку думку про Угорщину у Брюсселі висловлюють щонайменше від 2015 року.

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