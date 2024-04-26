“Ухилянтами” автоматично можуть стати два мільйони чоловіків: що буде, якщо не оновити дані в ТЦК

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з’явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет чи у ЦНАП.

Ловитимуть на вулиці, доправлятимуть до ТЦК, штрафуватимуть та забиратимуть авто. Правоохоронцям і військкомам розв’язали руки. День “Х” — 18 травня 2024 року, адже саме тоді мобілізаційний закон набуде чинності. Ухилянтами можуть автоматично стати близько двох мільйонів чоловіків. Таку цифру називають юристи.

Як та кого покарають, якщо не з'явився до ТЦК протягом 60 днів, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

60 днів на оновлення даних у ТЦК

Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов’язаним чоловікам після набуття чинності закону про мобілізацію — оновити свої дані в ТЦК. Нагадаємо, що закон набуде чинності 18 травня. У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з’явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет чи у ЦНАП.

Якщо цього не зробити — людина автоматично стає ухилянтом. І тут вже буде не до жартів. Влада прописала у законі не дуже приємні методи “мотивування” захищати свою державу. Зокрема, мова йде про штрафи та санкції для ухилянтів. Адвокат Микола Максимов у коментарі ТСН.ua розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців: “Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину”.

За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч. Однак, цим не буде займатися карний розшук.

“Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом”, — розповів Максимов.

Штрафи для ухилянтів

Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК.

“Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто таку людину доправляють до ТЦК”, — зазначив Максимов.

Два мільйони ухилянтів

Виникає логічне запитання: звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста — існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця.

“Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК”, — сказав Максимов.

За словами адвоката, потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків: “Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошувати в розшук”.

“На сьогоднішній день якщо людина по повістці не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку. А так два мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці”, — додав він.

Обмеження для ухилянтів

Нагадаємо, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов’язаних чоловіків, які не оновлять своїх даних у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу (під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти) та якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

Маєш дві машини — поділись із ЗСУ

Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто.

Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Однак, у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм.

Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Схема мобілізації авто

Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише “транспортні засоби” без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 діб після демобілізації їх повинні повернути власникам

У депутатів забиратимуть авто

Мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних робітників ВР автопарк — дай Боже. Таку думку висловила виданню “Телеграф” адвокатка Тетяна Книш.

Адвокатка пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово “громадяни”, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми попри недоторканність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ухилянтами” автоматично можуть стати 2 млн чоловіків! Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК?

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