Ухиляються від сплати податків та зловживають службовим становищем: фіскали розслідують справи, де фігурують посадовці КМДА

Очільник Києва Віталій Кличко напередодні заявив про політичний тиск.
Ухиляються від сплати податків, зловживають службовим становищем та розкрадають бюджетні кошти: фіскали розслідують справи, в яких фігурують посадові особи КМДА.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 10 червня.
Під час слідства вже встановлені збитки на понад 160 мільйонів гривень. За даними слідчих, комунальні компанії укладали договори з підрядниками, а ті - повністю чи частково не виконували свою роботу, а гроші привласнювали. Тому в столиці тривають масові обшуки на комунальних підприємствах та офісах департаментів столичної влади.
Очільник Києва Віталій Кличко напередодні заявив про політичний тиск. Він нагадав, що з 2015 року столична влада провела майже 400 перевірок та внутрішніх аудитів і передала правоохоронцям усі матеріали розслідувань.
"Коли ми передавали результати перевірок, сподівалися на ефективну співпрацю. Але, коли Київ отримав серію обшуків, що мали на меті паралізувати роботу ключових служб міста, це – не співпраця, а політичний тиск", - сказав він.
У відповідь голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник зауважив, що у справі немає жодного політичного забарвлення.
"Це звичайна наша процесуальна робота. Є склад злочину, є кримінальне провадження, є слідчі дії. Що стосується причетності чи не причетності будь-яких осіб КМДА - це є таємницею слідства", - резюмував він.
Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці прийшли з обшуками до комунального об'єднання "Київзеленбуд" з підозрою в ухиленні від сплати податків.
Згодом, 12 травня, прокуратура завітала до "Київавтодору", де шукала первинну фінансову документацію щодо нібито ухилення від сплати податків на суму 18,6 млн грн. Цього ж дня обшуки проводили в будівлях КМДА та "Спецжитлофонду", а також у будівлі "Київміськсвітла".
13 травня силовики перевіряли департамент містобудування та архітектури, а також "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст".