Ухиляються від сплати податків та зловживають службовим становищем: фіскали розслідують справи, де фігурують посадовці КМДА

Очільник Києва Віталій Кличко напередодні заявив про політичний тиск.

Ухиляються від сплати податків, зловживають службовим становищем та розкрадають бюджетні кошти: фіскали розслідують справи, в яких фігурують посадові особи КМДА.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 10 червня.

Під час слідства вже встановлені збитки на понад 160 мільйонів гривень. За даними слідчих, комунальні компанії укладали договори з підрядниками, а ті - повністю чи частково не виконували свою роботу, а гроші привласнювали. Тому в столиці тривають масові обшуки на комунальних підприємствах та офісах департаментів столичної влади.

Очільник Києва Віталій Кличко напередодні заявив про політичний тиск. Він нагадав, що з 2015 року столична влада провела майже 400 перевірок та внутрішніх аудитів і передала правоохоронцям усі матеріали розслідувань.

"Коли ми передавали результати перевірок, сподівалися на ефективну співпрацю. Але, коли Київ отримав серію обшуків, що мали на меті паралізувати роботу ключових служб міста, це – не співпраця, а політичний тиск", - сказав він.

У відповідь голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник зауважив, що у справі немає жодного політичного забарвлення.

"Це звичайна наша процесуальна робота. Є склад злочину, є кримінальне провадження, є слідчі дії. Що стосується причетності чи не причетності будь-яких осіб КМДА - це є таємницею слідства", - резюмував він.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці прийшли з обшуками до комунального об'єднання "Київзеленбуд" з підозрою в ухиленні від сплати податків.

Згодом, 12 травня, прокуратура завітала до "Київавтодору", де шукала первинну фінансову документацію щодо нібито ухилення від сплати податків на суму 18,6 млн грн. Цього ж дня обшуки проводили в будівлях КМДА та "Спецжитлофонду", а також у будівлі "Київміськсвітла".

13 травня силовики перевіряли департамент містобудування та архітектури, а також "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст".

Новини України: фіскали продовжують розслідувати справи, в яких фігурують посадові особи КМДА

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