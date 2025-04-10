Угода про копалини, роздратований Трамп і полонені китайці: головні заяви Зеленського 9 квітня

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У середу, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський у розмові із журналістами розповів про перспективи угоди про копалини із США, поділився подробицями про полонених китайців, які воювали за Росію, та припустив, чим закінчиться роздратування президента США Дональда Трампа через невиконані обіцянки Путіна.

ТСН.ua зібрав головні заяви українського лідера.

Про угоду про копалини

Президент Зеленський заявив, що Україна потребує угоди на паритетних і партнерських умовах. І це одна з умов, яка буде представлена українською технічною групою під час переговорів зі США.

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За його словами, Україна і партнери мають створити фонд із частками «50/50».

«Давайте вкладати 50/50. Ти приносиш технології, ми даємо цей видобуток, ми вкладаємо разом гроші… З цього можна зробити успіх. І угода буде серйозною і вона буде ратифікуватись в парламенті. Я просто захищаю те, що належить Україні. Вона повинна бути вигідна і Сполученим Штатам Америки, і Україні. Це правильно», — сказав Зеленський.

Президент також торкнувся питання підходу до співпраці міністра фінансів США Скотта Бессента.

«Проблеми пана Бессента — в його підході. Він приїхав і сказав „ви зараз повинні це підписати“… На це я міг тільки сказати йому: „припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно“. Напевно, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною», — зазначив український лідер.

Про військову допомогу від США

Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за майбутній великий пакет озброєння від Сполучених Штатів.

«Ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це… Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки», — сказав президент.

Про припинення вогню

За словами Зеленського, припинення вогню у війні Росії проти України повинно бути повним і безумовним, мати чіткий термін, а контролювати його дотримання повинні США та, можливо, якась із європейських країн. Такі кроки, вважає він, повинні сприяти завершенню війни.

Зеленський додав, що часові обмеження режиму припинення вогню, як-от 30 днів, будуть давати можливості тиснути на Росію.

«Якщо буде припинення вогню незрозуміло на який термін — це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни — це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам: і медіаторам, і сторонам війни», — наголосив він.

Про план «Б» у разі зриву перемир’я

Президент Володимир Зеленський розповів, чи має план «Б», якщо у США не вийде домогтися припинення вогню.

За його словами, американська сторона запевнила, що США «зроблять відповідні сильні кроки», якщо припинення вогню не буде.

«Вважаємо, що вони [Сполучені Штати] на сьогодні взяли цю ініціативу та лідерство… Йшла від них пропозиція, вони сказали: „Ми зможемо домовитись про повне, безумовне припинення вогню“. І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки. Які це кроки будуть, я не знаю», — зауважив український президент.

Про роздратованого Трампа

Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп врешті-решт повинен відреагувати на те, що російський президент Володимир Путін не виконує своїх обіцянок.

«Мені б дуже хотілося, щоб цей час [реакції Трампа] настав швидше. Тому що [це] швидше приведе до якихось рішучих кроків. Окрім санкцій, змушення щодо безумовного припинення вогню, до дипломатії і дипломатичного шляху, який приведе до закінчення війни», — наголосив він.

Зеленський нагадав, що припинення вогню в Україні — це ідея Трампа.

«Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він [Дональд Трамп] має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Тому що, фактично, його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч», — пояснив він.

Про полонених китайців

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про взятих у полон на Донбасі китайських військових.

Двох полонених доправили в Службу безпеки до Києва.

«До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні», — сказав він.

Президент заявив, що готовий обміняти цих полонених на українських воїнів, які перебувають у російському полоні.

«Хтось вчора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених міняємо тільки на українських воїнів», — наголосив Зеленський.

Про операцію ЗСУ в Бєлгородській області

Президент Зеленський пояснив, що операція ЗСУ в Бєлгородській області зумовлена тим, щоб змінити плани ворога і не допустити вторгнення.

«Треба було трішки змінити їхні (росіян — Ред.) плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати росіянам наступальний „кулак“ у тому виді, на який вони розраховували», — сказав глава держави.

Президент зазначив, що на Бєлгородському напрямку «відбувається багато атак».

Про загрозу нової війни

Існує висока ймовірність військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зважаючи на постачання союзникові США на Близькому Сході дефіцитних американських систем ППО Patriot.

Він нагадав, що Україна неодноразово зверталася з запитами до Вашингтона щодо додаткових систем ППО від США. Зокрема, про це йшлося під час останньої телефонної розмови українського президента з президентом США Дональдом Трампом, який пообіцяв «подумати, що можна зробити».

«Я ніколи не порівнюю ні конфлікти, ні війни. Завжди погано, коли втрачаються людські життя. Але хотів би, щоб ми справедливо дивилися на речі. Коли ми зверталися до Сполучених Штатів щодо систем „Петріот“, нам кажуть, що є дефіцит… І в цей час є постачання систем ППО зі США на територію Ізраїлю. Це говорить про те, що готуються до можливих військових дій Ізраїль — Іран», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський окреслив ключові теми, які обговорюватимуться цього тижня в межах зустрічей у форматі Рамштайн.