Орбан заявив, що Україна — "невизначене утворення", і заблокував вступ до ЄС: подробиці

Угорщина заблокувала вступ України до ЄС / © Getty Images

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Угорщина заблокувала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. На саміті лідерів не вдалося переконати Орбана підтримати початок переговорного процесу. Це означає, що формальний старт переговорів — неможливий. Неофіційно робота триватиме, щоб у момент, коли в Угорщині щось зміниться, пояснили нашій колезі з «Радіо Свобода» дипломати ЄС, бути готовими рухатися вперед.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Зоряни Степаненко.

Лідери на саміті ЄС погодилися продовжити вже запроваджені проти Росії санкції. Серед них — заборона на імпорт трубопровідної нафти, продаж низки товарів, потенційно корисних для російської військової промисловості, також знерухомлення активів російського Центробанку. Заморожені гроші генерують прибуток, який витрачають на допомогу Україні. Лише цього року Київ отримає за рахунок цього близько 7 мільярдів євро. Прем’єр Польщі, яка головує у Раді ЄС, задоволений, що санкції залишаються чинними. Всі пам’ятають, як Угорщина загрожувала заблокувати процес.

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«Ми всі знаємо, чому у нас завжди є підстави побоюватися, чи буде одностайність у продовженні санкцій. Насправді її завжди можна досягти. Сьогодні нам це також вдалося. Що ж, у нас попереду ще рішення про 18 пакет додаткових санкцій», — каже Дональд Туск, прем’єр Польщі.

18 пакет санкцій поки блокує Словаччина. Претензії — не до його вмісту, а до зовсім інших планів Євросоюзу. Братиславу непокоїть повна відмова ЄС від російських енергоресурсів, яка має статися до 2027 року. Словаччина хоче гарантій того, що це не зашкодить її економіці.

Урсула фон дер Ляєн учора обговорювала це окремо з прем’єром Робертом Фіцо. Дипломати-співрозмовники «Радіо Свобода», не уповноважені давати офіційні коментарі, повідомляють, що порозумітися певним чином вдалося. Контакти на високому рівні продовжаться за тиждень. І до цього моменту, як знаємо від своїх поінформованих співбесідників, Братислава пообіцяла блокувати 18 пакет.

Але невідомо, як довго буде заблоковано ще одне рішення: питання щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. Цей процес ветує Угорщина.

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«Під безжальним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Це вражає. І саме тому комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свої зобов’язання. Тепер ми теж повинні, тому що процес вступу заснований на заслугах, і Україна заслуговує на рух уперед», — каже Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

В ефірі державного угорського радіо Віктор Орбан сьогодні вихвалявся, що вдалося зупинити вступ України до ЄС. Зазначу, що про членство не йдеться — лише про початок переговорних процесів. Попереду ще дуже довгий шлях. Орбан повторив: якщо Україна увійде до складу ЄС, вона нібито може втягнути блок у війну з Росією. Водночас він назвав Україну «невизначеним утворенням» з незрозумілими кордонами. А у себе в соцмережах потішився, що кількість противників її членства в ЄС зростає і в Польщі. Свіже опитування показало в Польщі, що вступ України підтримують 35 відсотків опитаних. Проти — вже 42 проценти.

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