Угорські провокації проти України: що думають в ЄС про дії Орбана

Євросоюзу відомо про шпигунський скандал з Будапештом, коли дрони порушували український повітряний простір з боку Угорщини.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

Главі європейської дипломатії нагадали, що протягом останніх кількох місяців навколо Угорщини виникали певні скандали. Були дрони, які порушували український повітряний простір з боку Угорщини. Угорці зі свого боку, ймовірно, намагалися зібрати інформацію про нашу систему ППО в західних регіонах. Крім того, деякі ЗМІ повідомили, що угорська сторона намагалася вербувати чиновників Європейського Союзу.

«Звісно, це викликає занепокоєння, коли ми чуємо подібні речі. Ми справді маємо працювати всередині Європейського Союзу над тими проблемами, які існують», — прокоментувала цю інформацію Кая Каллас.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у ЗМІ з’явилася інформація, що угорські спецслужби шпигували за слідчими Європейського офісу з боротьби з шахрайством, які розслідували корупційні справи, пов’язані з компанією родини скандального прем’єра Віктора Орбана.