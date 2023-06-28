Ухвалюють рішення і віддають накази просто під час бою: в Україні по-новому підійшли до навчання сержантів

Вони мають швидко ухвалити рішення і віддати наказ просто під час запеклого бою, їхній обов'язок - не просто командувати солдатами, а разом із ними оборонятися та йти у наступ - все це у різних арміях світу роблять не офіцери, а сержанти, яких вважають основою війська. В Україні теж, просто під час війни йде посилена підготовка командирів відділень, йдеться в ТСН.

“Мене поставили командиром відділення за місяць після того, як мене призва”, - розповідає боєць із позивним "Слон".

Тепер "Слон" має і бойовий досвід і мотивацію стати сержантом, як і його побратими, які прибули із різних підрозділів на навчальний полігон. Тактика, топографія, стрільби, керування на місцевості і смуга перешкод - це лише те, що візуально можна побачити, як натреновують наших бійців за натівськими стандартами інструктори, які теж пройшли підготовку у найсильніших арміях Європи та США.

“Ми цей досвід берем з армій світу, найкращих - це Британія, Сполучені Штати Америки, в них сержант - це еліта. В нашому випадку, ми вчимо сержантів таким чином, що вони знають стільки ж, скільки знають офіцери – одна відмінність, просто що вони виконують ці накази саме в бойових умовах, вони не залишаються в штабах”, - каже “Добрий”.

Щоби віддавати накази підлеглим побратимам - майбутньому сержанту треба досконало воювати і на відкритій місцевості і у щільній забудові, вважають інструктори. Тому одразу після теорії бійців заводять на штурм у приміщенні. Де боєць має не лише сам вправно атакувати, а і керувати самим штуром.

Згодом бійців перекидають на відкриту місцевість із імітацією боїв у окопах, а ще смуга перешкод, в якій інструктори контролюють і виправляють помилки майбутніх командирів. Тут великі колеса - імітація важко пораненого побратима, якого треба евакуювати під ворожими обстрілами повзучи "по-пластунські".

“Це повинно бути престижно, тому що командир відділення це та людина, яка повина відповідати за всіх, тільки бути на полі бою”, - каже боєць ТРО ЗСУ Максим Хорунжий.

Відповідати, керувати і головне зберегти підлеглих побратимів під час звільнення окупованих територій - тепер це обов'язок кожного із цих майбутніх командирів, які вже зовсім скоро вирушать на фронт.

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