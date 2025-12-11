Ухилення від мобілізації та затримання у ТЦК: суд ухвалив сенсаційне рішення

Мобілізація в Україні / © ТСН

Вознесенівський районний суд м. Запоріжжя ухвалив виправдувальний вирок щодо офіцера запасу, який обвинувачувався за ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації).

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело вину поза розумним сумнівом через низку суттєвих порушень, допущених працівниками ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів.

Про це йдеться у вироку суду.

Версія слідства

У матеріалах суду вказано, що житель Запоріжжя у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

Чоловік отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення у військову частину, проте ухилився від мобілізації.

Позиція обвинуваченого

Обвинувачений свою вину не визнав, наполягаючи, що не ухилявся від призову, а вимагав дотримання закону.

Ключові тези його захисту в суді:

Він пояснив, що його мобілізація розпочалася з конфлікту з поліцією 22.05.2024 на Набережній магістралі, після чого він був примусово доставлений до ТЦК та СП, попри відсутність законних підстав.

Він займається виготовленням баггі для військових , брав участь у змаганнях і має значну користь, перебуваючи у місті. Він вважає, що більшу користь може принести, допомагаючи військовим своєю справою .

Під час проходження ВЛК у нього була незадовільна кардіограма, підвищений тиск та поганий зір, однак його не направили на додатковий огляд. Він наполягав, що не мав наміру уникати мобілізації за умови, що йому нормально б дали пройти ВЛК .

Йому відмовили у проханні відпустити додому, щоб зібрати речі, і утримували до відправки, що він розцінив як незаконне затримання.

Пояснення суду

Суд підтвердив показання обвинуваченого, встановивши низку суттєвих процедурних порушень:

Суд підкреслив, що не було надано доказів наявності законних підстав для примусового доставлення чоловіка до ТЦК працівниками поліції. Після вручення повістки на 23.05.2024 працівники ТЦК не відпустили його додому. Свідчення про те, що він «сам забажав залишитися», спростовані відеозаписами. Заява про повторне проходження ВЛК через гіпертонічну хворобу та необхідність надати медичні документи залишилася без належного розгляду керівництвом ТЦК. Прокурор не надав доказів прямого умислу на ухилення. Натомість, на відеозаписі зафіксовано, що чоловік зазначав, що не відмовляється від служби, а просить лише час на законну ВЛК.

Вирок суду

Суд вважає, що обвинувачення не довело, що в діях підозрюваного є склад кримінального правопорушення (зокрема, спосіб та час ухилення), а до нього не було застосовано належної правової процедури призову. А тому чоловіка виправдали.