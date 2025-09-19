“Ухилянтів видаватимуть для мобілізації?”: яку довідку вимагають в українців у Канаді та чи можуть депортувати

Українців у Канаді нібито змушують доводити, що вони не «ухилянти» / © ТСН

Останніми днями українські медіа та Телеграм-канали поширили повідомлення на кшталт: «Канада вимагає від українців довідку про те, що вони не ухиляються від служби» або «українців у Канаді можуть видавати для мобілізації».

Українці за кордоном кажуть: Міністерство імміграції Канади запитує інформацію про військову службу в Україні.

Що це за довідка, навіщо вона потрібна та чи дійсно українцям загрожує депортація — розбирався ТСН.ua.



Галас у Мережі розпочався з публікації у групі «Українська Канада» в Facebook:

«Багато українців — чоловіків, які подалися на постійне проживання у Канаді, отримують «Листи щастя» — Procedural Fairness Letter від Міністерства імміграції Канади (IRCC), у якому офіцер просить надати офіційну довідку, що чоловік був звільнений від військової служби та не призивався у воєнний час«.

У групі додали лист, який отримав один із підписників:

«Даний лист офіцер надіслав після того, як аплікант попередньо надав відповіді на додатковий запит щодо інформації про військову службу чи її відсутність (military records form), додав приписне свідоцтво та пояснення, що ніколи не служив та не призивався на службу. Але це не влаштувало канадського імміграційного офіцера».

Деякі медіа та Телеграм-канали трактували це як вимогу надати довідку про те, що українець не ухиляється від військової служби. Також у Мережі припустили, що це — перший крок до депортації українських чоловіків до України.

Що кажуть в Міністерстві закордонних справ України

Джерела ТСН.ua у МЗС повідомили, що неофіційну інформацію про надсилання так званих «листів щастя» українським чоловікам, які мешкають у Канаді, теж бачили.

Однак українські дипломати, які працюють в Канаді, по офіційних каналах таких відомостей не отримували.

«Наскільки нам стало відомо, інтернет-ресурс, який першим опублікував відомості про начебто надсилання таких листів, вже прибрав це повідомлення», — повідомили ТСН.ua джерела серед дипломатів.

Що насправді відбувається в Канаді

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua підкреслила, що інформація про нібито перевірку українців на факт ухилення від військової служби та можливу депортацію не відповідає дійсності.

Насправді ж міграційні органи Канади дуже ретельно перевіряють відомості та дані громадян іноземних країн (не тільки громадян України) під час прийняття рішень щодо надання документів щодо тимчасового чи постійного проживання або продовження дії таких документів.

Зокрема, міграційна служба перевіряє відомості про:

Сімейний стан заявника: про батьків, дітей, подружжя, колишнього подружжя;

Місце роботи, освіту;

Відомості про несудимість в країні громадянства та/або в країні свого останнього проживання (резидентства);

Чи не перебуває особа або члени його родини в санкційних списках.

Також збираються відомості про стан здоров’я;

Заявник ретельно проходить медичний огляд на виявлення інфекційних хвороб.

Усе це необхідно для отримання документів на проживання в Канаді.

«Тобто для міграційної служби важливо, кого вони пускають до своєї країни, вони надають дозволи на проживання лише особам з „чистою біографією“ задля забезпечення безпеки своєї країни», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Навіщо в Канаді перевіряють військово-обліково документи українців

За словами адвокатки, міграційні служби мають право витребувати додаткові відомості або підтвердження у разі розбіжності в даних, недостовірності чи будь-яких інших підозр щодо правдивості поданих документів.

«Що стосується перевірки відомостей щодо військового обов’язку, так це є можливим з метою перевірки чоловіків на дотримання ними законодавства країни громадянства для розуміння чи аналізу чи проходив військову службу, які функції він виконував у війську, яку посаду займав чи яку спеціальність має», — зазначила Марина Бекало.

Це важливо для виявлення осіб, які можуть бути причетними до серйозних злочинів (зокрема і військових), що може становити загрозу для національної безпеки Канади.

«Такі заходи здійснюється для забезпечення національних інтересів виключно Канади, а не інших країн — якщо мова йде про начебто депортацію чоловіків в Україну«, — пояснила адвокатка.

Чи можуть «ухилянтів» депортувати з-за кордону

Марина Бекало підкреслила: якщо громадянин не порушує внутрішнє законодавство Канади, зокрема і візовий режим, подав повністю достовірні дані про себе та членів своєї родини, його репутація є бездоганною, то депортувати таку особу немає жодних підстав.

«Якщо особа є військовозобовязаною, то для Канади це не є достатньою підставою для депортації такої особи в країну громадянства. Україна також юридично не може вимагати повернення чоловіків лише з метою виконання ними військового обов’язку, це не передбачено жодними міжнародними угодами«, — пояснила адвокатка.

Який документ вимагають в українців у Канаді та навіщо

Публікацію про «листи щастя» українцям у групі «Українська Канада» вже видалили публікацію та наголосили, що вона викликала хвилю дезінформації у соцмережах:

«Українські пабліки перекрутили зміст і поширили фейки про можливі депортації та нові правила в’їзду до Канади — хоча в оригінальному тексті публікації про це нічого не йшлося».

Там пояснили, що Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) під час розгляду заяв на постійне місце проживання все частіше надсилає українцям так званий Procedural Fairness Letter.

Що таке Procedural Fairness Letter (PFL)

Procedural Fairness Letter — це офіційний лист від канадської імміграційної служби. Він означає, що у вашій справі виникли питання або сумніви, які потрібно уточнити. PFL не є відмовою, але ігнорувати його не можна — заявникові надається єдиний шанс пояснити ситуацію та подати відсутні документи.

Чому надсилають такий лист

Найчастіше причини такі:

неповні або суперечливі дані у формах;

відсутність важливих документів (наприклад, довідок про роботу, освіту чи військову службу);

сумніви у достовірності наданої інформації.

Military Records Form (IMM 5546)

Важливою частиною пакета документів є форма Details Of Military Service (IMM 5546), зазначили у групі «Українська Канада».

У ній заявник повинен вказати, чи проходив військову службу, у яких підрозділах і протягом якого часу. Якщо не служив — це також потрібно зазначити, пояснити причину (звільнення, відстрочка) та додати підтверджувальні документи.

Мета цієї форми:

Перевірка безпеки — упевнитися, що заявник не був причетним до злочинів чи порушень прав людини і не становить загрози для Канади;

Підтвердження даних — перевірка достовірності біографії, зокрема ролей і обов’язків під час служби.

Чому українців в Канаді питають про армію

У своїх листах IRCC нагадує:

В Україні існує обов’язкова військова служба для чоловіків;

Призов було відновлено у 2014 році, а після 2022 року всі чоловіки від 18 до 60 років мали стати на військовий облік та пройти медогляд;

Якщо заявник проживав в Україні у віці призову, він повинен надати військовий квиток або офіційну довідку про звільнення від служби.

У випадку відсутності таких документів імміграційний офіцер може висловити сумніви щодо справи та надіслати PFL.

Скільки є часу на відповідь

Заявникові зазвичай надається 7 днів для того, щоб подати документи чи пояснення. Найчастіше достатньо перекладеного військового квитка, довідки з військкомату чи письмового пояснення.

У багатьох людей після цього не виникало проблем із отриманням статусу постійного резидента.