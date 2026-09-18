Уколи для схудення "Біопатид": постраждала розповіла про жахливі наслідки "чарівних ін'єкцій"

Постраждала він уколів для схуднення Біопатид

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Скандал з косметологами, чиї клієнти — стали піддослідними. Протягом одного дня слідчі СБУ обшукали 250-клінік краси по всій Україні. Десятки затриманих. І все через те, що людям для схуднення — кололи фальсифікований препарат «Біопатид«. Він не пройшов клінічних досліджень і не був зареєстрованим. Ніде у світі.

Як цей препарат може вплинути на здоров’я? І чи реально після гучного скандалу повернути довіру до лікарів, які пропагували фальсифікований препарат, розповіла кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

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Вона просто хотіла сформувати нову харчову звичку. А натомість отримала проблеми зі здоров’ям.

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«І от всі нервові закінчення, які були в тілі, неможливо було просто навіть обличчя помити, так було боляче. Мені було дуже погано, біль була по всьому тілу, шкіра боліла, лихоманка, жар, холод. Це препарат має знижувати апетит, але не забирати його повністю, за перші 48 годин я нічого не їла, не змогла. Я думала йти у лікарню, може його вивести», — розповідає жінка.

Це сталося після ін’єкції для схуднення, якими лікують ожиріння та цукровий діабет. Молода жінка, вага якої на той момент була 60 кілограмів, за допомогою цього препарату хотіла відмовитися від солодкого.

Постраждала він уколів для схуднення Біопатид

Тим паче, всі її подруги, які живуть у Європі, вже користувалися цим методом і кололи американський препарат

«Перша клініка, яку я ввела у гугл — це була клініка Тріфонової. Там хороший маркетинг працює. Я написала, що хочу „Муджаро“, вони відразу надіслали, які треба аналізи, щоб йти до ендокринолога, треба консультація. Я здала всі аналізи, по аналізах все було чудово», — розповідає жінка.

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Тоді Галина ще не розуміла, що стає жертвою реклами.

«Дівчата, ви хочете схуднути, наприклад, на 10 кіло… Хочеться продовжувати — це єдиний побічний ефект на терапії „Біопатитом“, — йдеться у рекламі клініки.

Але те, що побачили правоохоронці, — було далеким від інстаграмної картинки. Виявилося — субстанцію у флакони розливали на Київщині. В умовах геть не стерильно лабораторних. Складнощі кустарного виробництва вдалося зафіксувати слідчим:

«Нема води. Я не знаю, як мить, оці банки, склянки. Ти їх просто якоюсь ганчіркою жорсткою. Поняв? Головне — щоб ти їх про полоскав хорошо отією рідиною для інʼєкцій в тих банках».

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На записах, що оприлюднює прокуратура — також дискусії після скарг клієнтів на розлади травлення після ін’єкцій.

«Нарушена стерильність? Ну а я тобі казала, що нарушена стерильність. Не концентрація».

Пакували флакони, з огляду на оперативні прослуховування, взагалі в домашніх умовах.

«Та коробочки я можу і лежачи. Лежать та складать»

Сировину для уколів схуднення під назвою «Біопатид» доправляли з Китаю як біодобавки, це дозволяло обходити митний контроль. За даними прокуратури собівартість препарату — 17 доларів. А продавали за тисячу двісті, якщо оптом — зі знижкою по 500. Препарат на сайті клініки рекламували, як нову еру безпечного та ефективного схуднення. Вартість програми — від 40-ка до 75-ти тисяч гривень.

Перший укол два з половиною міліграми пані Галині обійшовся у три з половиною тисячі гривень. Лікарка у косметологічній клініці розписала їй лікування на півроку. Пані Галина хотіла собі вколоти американські ліки. Але їй пояснили, що у них є значно кращий препарат.

«Він очищений, нема побочки і вони рекомендують, я не чула про цей препарат і я засумнівалася, запитала країну виробник. Вона витягнула баночку і показала Бразилія, що в них так само в тій компанії є інші препарати для краси дуже ефективні, і ніхто не жаліється. Вони не пропонували альтернативу. Вони зразу сказали, от тільки це і все», — розповідає жінка.

Не довіряти тоді лікарям, згадує пані Галина, у неї не було підстав:

«Коли ти дивишся на клініку, там багато в них обслуговується зірок, блогерів, інфлюенсерів. І відчуття таке, що якщо знамені ці люди туди йдуть, значить клініка хороша. Тобто складається враження, що ця клініка справді така професійна, інноваційна, вони знають, що потрібно там для краси, для здоров’я».

Підозрювана -власниця клініки Марія Трифонова — на засіданні суду була у стразах. Всі речі підкреслено люксові. Від коментарів відмовлялася. Суд відправив її на два місяці під варту з альтернативою — застава у розмірі шістдесят вісім мільйонів гривень.

Лише протягом червня 26 року було виготовлено понад чотири тисячі флаконів препарату біопатид. При ціні — якщо брати 500 доларів за один флакон — дохід від злочинної діяльності становив понад два мільйони доларів.

За даними прокуратури, Марія Трифонова відігравала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть у прокуратурі.

Ін’єкції для схуднення Біопатид

«З метою маскування протиправної діяльності та створення у споживачів уявлення про законність походження продукції, організатором залучено торгівельну марку Biopel Medical, яку він самі створив, для розповсюдження та реклами цього продукту. Також залучалися веб-сайти, соціальні мережі, через які здійснювалася реклама та реалізація препаратів. Збут здійснювався через поштових операторів, через кур’єрів та під час проведення тренінгів на базі однієї з клінік в місті Києві», — каже начальник управління Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко.

Біопатид — це вигадана торгова марка, під якою продавали сировинний тирзепатид. Ця молекула є в основі препарату для діабетиків однієї з американських компаній. Вона ж має і патент на неї, якій діятиме ще 10 років. Тож ніхто, окрім неї, не може виготовляти цю сировину. Та навколо Біопатиду підозрювані у шахрайстві створювали правдоподібну легенду. І навіть возили у промотур лікарів та знаменитостей до Бразилії, у клініку, яка нібито і виготовляє ін’єкції для схуднення.

Ця лабораторія у Сан — Паулу справді існує. У не найкращому районі столиці Бразилії. Ми звернулися до компанії через соціальні мережі. Про візит українських промоутерів бразильці промовчали:

«Нам не відомий продукт під назвою Біопатид і ми не виробляємо жодних ліків під такою назвою. Унікафарма не має жодних стосунків з українськими компаніям».

Захисниця Марії Трифонової підозру заперечує:

«Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію йде мова, не зрозуміло».

І ось тут починається найцікавіше. Були клієнти, які все ж таки хотіли переконатися у легальності препарату і вимагали у лікарів реєстраційний номер Біопатиду. Найнаполегливішим — надсилали край якогось документа з цифрами. І нам вдалося його знайти. Це справді сертифікат відповідності, виданий у Житомирі косметичному засобу Біопатид. Але у документі лише зазначено, що Біопатид відповідає індексу шкіро-подразнювальної дії.

«Цей сертифікат, в принципі, свідчить взагалі не про що. Не зрозуміло, що це за косметичний засіб, для чого використовується, в якій він формі. Тут немає, що це розчин, що це гель, може це патчі під очі Біопатід. Розумієте, видача такого сертифікату не дає нам взагалі ніякої інформації. І в принципі цим можуть користуватися ті, хто якісь злочини роблять. Тим, що по цьому сертифікату не зрозуміло взагалі нічого. Якщо це засіб, який має бути лікарським засобом, він має бути зареєстрований», — каже директорка департаменту контролю якості лікарських засобів та крові Державна служба України Завадська Юлія.

Підозрювана

У департаменті контролю якості лікарських засобів зазначають — Біопатид ніколи не реєстрували як ліки. І взагалі Держлікслужба його заборонила. Це сталося ще на початку року, як отримали скарги на цей препарат.

Це державний експертний центр МОЗ. Саме сюди подають документи для реєстрації ліків. Це складний і тривалий процес. А на виготовлення ліків узагалі йдуть роки. Спочатку лабораторна розробка молекули — це основа. Потім клінічні випробування на тваринах та людях. І лише коли доведено ефективність та безпечність лікарського засобу, починається реєстрація.

«На лікарський засіб безпосередньо надається реєстраційне посвідчення. Воно таким чином виглядає. Ліки — це реєстрація, а не сертифікація, як у нас прийнято всі говорять про сертифікацію. Якщо ви хочете купити за рецептом або якийсь безрецептурний лікарський засіб, завжди потрібно це робити в аптеці. Якщо ви сумніваєтесь, ви завжди можете взяти упаковку, там має бути обов’язково номер серії, там має бути обов’язково термін придатності. Зайти на Державний реєстр лікарських засобів, ввести назву або назву діючої речовини, і ви одразу побачите, чи дійсно співпадає виробник, чи дійсно співпадає інструкція, таким чином зможете переконатись, це дійсно лікарський засіб чи якийсь фальсифікат», — каже Керівник ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Адаманов Едем.

Вже після ускладнень пані Галина почала ретельно вивчати, що ж їй насправді вкололи:

«Я тоді написала в клініку, я написала, що я хвилююся, я себе дуже погано почуваю, і скажіть мені, будь ласка, пришліть мені фотографію цього флакона і ці баночки, які мені зробили препарат. Вони мені надіслали фото баночки, на ній був там штрих-код і QR-код. Але, щоправда, при нажатті телефону він не відкривався. І написали мені, що наша клініка працює тільки з сертифікованими ліками».

Та навіть при детальному розгляді лише фото упаковки, Галина помітила, що там згадано двох різних бразильських виробників. А досвідчені медики точно знають, який вигляд має пакування легальних ліків. Лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич ще у лютому це зауважила і написала пост, що препарату Біопатид у світі не існує:

«Я сьогодні бачила дуже багато інформації в інтернеті, де просять не звинувачувати лікарів, не псувати їхню репутацію, що вони довіряли дистриб’юторам і так далі. Але, як на мене, це дуже велика пляма на репутації. Якщо людина має лікарську освіту, вона знає, що таке тирозапатит. Вона знає, що це гормоноподібна речовина. Раз це гормоноподібна речовина, це має бути реєстрація лікарського засобу. Якщо препарат не має реєстрації як лікарський засіб, лікар прекрасно розуміє, що він не має права його використовувати».

Деякі клініки вже оприлюднили вибачення. Мовляв, вони сліпо довіряли перевіреним постачальникам. Наразі багато хто взагалі чистить сторінки у соцмережах, на яких просували Біопатид.

«Це просто жахливо. Насправді ця реакція, яка в мене була, вона могла бути банальною, навіть не може бути сам препарат, а можливо вона на антисанітарію, яка там була. Аналізи абсолютно всі в нормі, не було ніяких показників.Я думаю, дивляться на інсуліно-резистентність, на цукор в крові. Взагалі на інсулін нічого того не було. Плюс, я так розумію, у мене був низький гемоглобін. І так само я так розумію тепер, що лікар має на це звернути увагу. Якщо прописувати препарат тим, хто схильний до анемії, можливо, це може бути набагато погіршення стану. Це вже після того всього, коли вже поспілкувалася зі справжнім лікарем-ендокринологом, яка мені все розказала, тепер я вже розумію, що відбулося», — каже постраждала.

Ін’єкції для схуднення Біопатид

Лікарка — ендокринолог Олена Добровинська каже — колоти подібні ін"єкції без медичних показань та надлишкової ваги, — небезпечно. Навіть не всім пацієнтам з ожирінням та цукровим діабетом їх призначає. А тим паче, якщо мова про фальсифікат. Наслідки не дослідженого препарату, каже, можуть просто бути відкладеними:

«Пацієнти кажуть, я там схуд, в мене все ок. Але за рахунок чого ок? За рахунок м’язової тканини і ми очікуємо через близько 5 років розвиток саркопенії? А можливо за рахунок кісткової тканини і ми очікуємо розвиток протягом 5 років або в подальшому ризик розвитку підвищений остеопорозу? Ми маємо враховувати всі дані. І саме для цього, коли виходить молекула на ринок, перед тим, як вона вийшла на ринок, її обстежують, проводять спеціальні клінічні дослідження на певних дозах, відповідно, та доза 5, 10, 15 міліграмів, як вона впливає, які в неї довготривалі перспективи, яким чином вона працює в віддаленому результаті».

У пані Галини теж не було медичних показань, як і надлишкової ваги. А наслідки фальсифікованого уколу відчуває досі:

«Я все-таки якось відчуваю проблеми з перетравленням їжі, такої серйозної їжі, а не просто суп з’їсти».

Тепер жінка шукає інших потерпілих від Біопатиду аби подати колективний позов проти власників клініки:

«Я не буду надавати жодних даних. От коли вже буде якесь рішення, що набере законної сили, тоді буду».

Окрім Марії Трифонової суд відправив у СІЗО і батька її цивільного чоловіка — Анатолія Черкаського, співзасновника бізнесу. Загалом у СІЗО вже 14 фігурантів цієї справи. І це лише половина зі списку підозрюваних — на решту ще готують клопотання.

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