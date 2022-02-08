Ukrainian Fashion Week: які кольори та фасони нині у моді

Ukrainian Fashion Week: які кольори та фасони нині у моді

Не виходять із моди широкі штани, штанні, а разом з ними і спортивні костюми.

За яскраві кольори, розумне споживання і моду, що проти війни: у Києві завершився Ukrainian Fashion Week. Чотири дні, за які свої колекції встигли презентувати понад чотири десятки українських дизайнерів. Були і вишукані сукні, і більш практичний - спортивний - одяг. Що у цьому році носити радять частіше, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 7 лютого.

Ювілейний тиждень моди завершився. Двадцять п'ятий рік у Мистецькому арсеналі святкували, як і годиться - з зірковими гостями.

Чорний, сірий, бежевий - на подіумі уся палітра класичних кольорів. Акцент - на фактури - каже львівська дизайнерка Мальва Вербицька, яка натхнення черпала із робіт всесвітньо відомих архітекторів.

Не виходять із моди широкі штани, штанні, а разом з ними і спортивні костюми. Цей одяг набрав популярності ще на початку пандемії.

Водночас мінімалізм і практичність, кажуть дизайнери, потрохи затихають. Мода все більше потребує свята: каміння, вишуканих деталей, коротких суконь і яскравих, інколи навіть кислотних, кольорів.

Не купувати зайвого і розумно використовувати кожну річ - закликали художники. І аби до проблеми привернути увагу ще більше відвідувачів - висипали тонну використаного одягу - просто у холі арсеналу.

А поруч розмістили альтернативу: одяг із водоростей, який навіть при виробництві виділятиме кисень. Речі треба любити - каже і Наталія Могилевська. Навіть якщо їм багато років.

Представили на тижні моди і артоб'єкт присвячений війні - розстріляні постаті з балістичного мила, яке використовують для випробування летальної зброї. Одяг для них створили з камуфляжу, парашутних куполів та захисних жилетів.

Війна і пандемія - теми, які не оминули навіть наймодніші коридори країни. І кожен мріяв - аби вже наступного року Ukrainian Fashion Week нарешті обійшовся без них.

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