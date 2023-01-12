Україна, або навіть Грозний чи Уфа: експерт спантеличив відповіддю, де Путін може застосувати ядерну зброю

Захід боїться, до чиїх рук може потрапити ядерна зброя у разі розпаду РФ.

Наразі Росія має 6 тис. ядерних боєголовок. Тому США та їхні союзники бояться, що Путін все ж наважиться на застосування ядерної зброї.

Про це заявив професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це серйозне питання. 6 тис. боєголовок – це багато. Навіть якщо одна потрапить до рук якогось терориста чи божевільного генерала, який її готовий застосувати, це небезпека для всіх. Може не так для Америки, але принаймні для певних народів у Росії, можливо для України", – зазначив політолог.

Професор згадав про часи, коли розпадався Радянський Союз. Мотиль зауважив, що тоді ніхто не міг уявити, що Горбачов застосує ядерну зброю проти литовців, грузинів. А тепер ситуація змінилася.

"Путін – це людина жорстока, не повністю раціональна. Він тим більше знає, так як ми знаємо, що можливо близько кінець його режиму й можливий кінець самої РФ. І тоді вже постає питання не лише якогось умовного терориста чи божевільного генерала, а самого божевільного президента, на що він спроможний. Досі говорилося, що він може застосувати ядерну зброю в Україні. Так, це залишається актуальним питанням", – каже експерт.

Водночас, він не виключає, що у разі загрози розпаду РФ Путін міг би застосувати ядерну зброю наприклад, у столиці російського Башкортостану Уфі, чи може навіть у чеченському Грозному.

Раніше низка експертів в опитуванні аналітичнного центру Atlantic Council заявила, що Росія може розпастися до 2033 року.

Загроза ядерного удару: що відомо

Раніше Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов припускає, що диктатор може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж натомість впевнений, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю навіть коли ЗСУ зайдуть у Крим.

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