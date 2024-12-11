На яких умовах Україна погодиться на перемовини з РФ: Подоляк зробив гучну заяву

Україна готова до перемовин з Росією. Таку гучну заяву зробив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Однак, за його словами, для того аби сісти за стіл перемовин із країною-агресоркою, мають бути виконані певні умови. Усі подробиці – в ексклюзиві ТСН.ua.

Перемовини з РФ

Тема перемовин з Росією останнім часом заполонила весь інформаційний простір. Заяви про ймовірність переговорів лунають із вуст як закордонних лідерів, так і українських чиновників. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу" вкотре наголосив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається всадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Війну в Україні потрібно закінчувати на справедливих умовах, відповідно до норм міжнародного права.

"Чому ви завжди хочете стимулювати Росію продовжувати експансію в різному вигляді? І все ви хочете зробити, чомусь, за рахунок України. Чому не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати? За рахунок України не має бути жодних компромісів", – наголосив Подоляк.

Він пояснив, що Росія, не отримавши бажаної перемоги над Україною, зараз зробить все, аби змінити парадигму цієї війни та принизити вже Сполучені Штати Америки. Кремль зараз намагається продемонструвати, що США практично відмовилися від боротьби, від допомоги Україні, погодилися на домінування Росії через насилля. І найголовніше – досі США не усвідомлюють цього, але розуміння ситуації, на щастя, глибшає.

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За словами Подоляка, протидія Росії в цьому сенсі має використовувати:

жорсткішу риторику;

жорсткіші дипломатичні обмеження;

ультимативне призупинення членства РФ в міжнародних інституціях;

санкції іншого рівня, близькі до торгівельного ембарго;

надання Україні необхідної зброї в необхідній кількості;

відмову від усіх червоних ліній.

Що означає поразка Путіна в Сирії

Ганебна втеча російських військ та Башара Асада з Сирії вчергове довели про хиткість путінського режиму та нестачу ресурсів для того впливу, який лиш на словах демонструє Росія. Диктаторів, які не вдалися (спочатку Віктора Януковича, потім Башара Асада) Кремль збирає коло себе "для певної абонплати", розповів Подоляк. Подібний сценарій може чекати й на лідерів Венесуели, Ірану тощо.

"Однак жодна країна не дасть притулку Путіну і його найближчому оточенню після поразки Росії. Росія була домінівною для таких країн, але коли приберуть її, всі розуміють, що немає території, на яку можна буде втекти", – зауважив Подоляк.

За його словами, "відхрестяться" навіть Північна Корея та Китай. А причина – в токсичності Путіна і його режиму, який точно не дозволить працювати іншим режимам поряд із собою.

"Єдиний фінал війни, який зараз розглядає Росія, збереження авторитарної монополії на необмежений час. Це можливо тільки, якщо вони не залишать територію України. Сьогодні вони точно підсвідомо розуміють, що потім вони будуть зникати, адже немає території, на якій вони зможуть сховатися", – заявив радник голови ОПУ.

"Швидкі рішення" Трампа

За результатами досліджень, 44% українців довіряють новообраному президенту США Дональду Трампу. Подоляк переконаний, що причина в тому, що на фоні нестабільного психоемоційного стану українців, які майже три роки перебувають у стані війні, цей політик нібито схожий на того, хто може запропонувати просте рішення та припинити війну.

Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права. Втім, є надія, що Дональд Трамп розуміє правила гри, яку намагається нав'язати Кремль. Він розуміє, що на кону вже стоїть не лише Україна, а й питання глобального домінування та авторитету його президентства.

Трамп точно хоче припинити війну

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Трамп точно хоче припинити війну РФ в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" після зустрічі президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі.

За словами Єрмака, Трамп хоче припинити війну справедливим миром, тому що для Америки сьогодні підтримати диктатуру — неможливо. Він пояснив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що "Україна не хоче миру".

Керівник Офісу президента відзначив, що радий, що Зеленський вже вдруге зустрівся з обраним президентом США, який з повагою ставиться до України. Говорячи про діалог з американською стороною, Єрмак зазначив, що важливо, щоб сьогодні плани та кроки, які ухвалить нова адміністрація, були спільними.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно — а це не просто — дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якесь припинення вогню без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні та робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна", – наголосив Єрмак.

За його словами, добре, що підготовчі консультації з командою обраного президента США Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість сторонам одразу після 20 січня почати працювати з конкретними темами. А головна тема — це припинення війни в Україні виключно на умовах справедливого миру.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, — це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", – сказав Єрмак.

Він додав, що всі "червоні лінії" у перемовинах вже давно прописані в Конституції України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНА ГОТОВА ДО ПЕРЕМОВИН З РОСІЄЮ?! Подоляк шокував гучною заявою!

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