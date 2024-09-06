Україна готується до оборони Дніпра і Запоріжжя?: експерт розвіяв західні наративи

Російській армії вдається швидко просуватися на донецькому напрямку через низку проблем у Збройних сил України. Попри це, ніхто в Україні не думає про капітуляцію, а можуть лише “морально готуватися до оборони Дніпра”. Про це пише німецький OSINT-аналітик та журналіст Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в соцмережі Х.

Яка ситуація на східному фронті сьогодні, завдяки чому вдається просуватися росіянам та чи є загроза для великих міст, як Дніпро та Запоріжжя, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Яка ситуація в Покровську

“Так, Рьопке трошки алармує. Військові, як завжди, мають готуватися до гіршого. Ми однозначно готуватимемося до найгіршого варіанту, зокрема прориву росіян у бік Дніпра, Запоріжжя. Але ця підготовка не означає виконання дій як таких. На даний момент російське вклинення, оперативний прорив, встановлено під Покровськом додатковими бригадами, які туди перекинули. Росіяни розуміють, що вперлися у непрохідну стіну, намагаються розширити вклинення, переважно за рахунок південного флангу, лівого флангу, якщо від них дивитися. Намагаються видавити наші війська із Закарлівки, південніше у бік Курахового, далі у Вугледар”, — каже Роман Світан

За його словами, в найближчі кілька місяців російська армія намагатиметься “видавити” наші війська з осі Покровськ-Вугледар. Втім, на думку військового експерта, ворог однозначно зав'язне в осінніх дощах та осінньо-зимовому бездоріжжі.

“Там немає великих населених пунктів. Це поля, степ, чорнозем досить підступний. Тому у росіян принаймні на кілька місяців попереду серйозна робота, якщо можна так сказати. Там не до Дніпра, не до Запоріжжя їм цього року, абсолютно не до цих напрямків. У них одне з основних завдань підійти до Покровська, вони ще не підійшли. А друге завдання – вирішити питання з нашим плацдармом Вуглегірсько-Кураховським. Тому на цей рік, до кінця року, жодних серйозних, стратегічних проблем поки що не видно”, — вважає Роман Світан.

Чи є загроза для Дніпра та Запоріжжя

Наступного року росіяни намагатимуться дістатися кордонів Донецької області, каже Роман Світан. Причому не лише у бік Дніпра, тобто Покровська, а ще у бік Слов'янська, Краматорська та Добропілля.

“Це північний захід Донбасу. А це наступного рік їм поратися, виходячи зі швидкості їхнього руху. У нас одне з основних завдань — купірувати це російське вклинення, яке під Покровськом, і спробувати за зиму його “розмотати”. Розмотати під дощами, під слякоттю. Це вклинення, воно досить-таки, з погляду військового, для росіян небезпечне. З таким вклиненням входити в зиму — подібно до смерті. Тому я говорю, що вони зараз займатимуться в основному розширенням цього вклинення, особливо вхідної частини в районі від Донецька до Вугледару”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Роман Світан впевнений: навіть за найгіршого розвитку подій, російська армія не рухатиметься в бік Дніпра чи Запоріжжя.

“Навіть якщо вони “розкатають” у нуль Покровськ, як вони це зробили з Бахмутом, з Часов Яром, з Мар’їнкою, вони це можуть КАБами практично знищити місто, то однозначно рухатися вони нікуди не будуть, поки не вирішать питання із Вугледарсько-Курахівським гарнізоном. А це дуже складно, це не швидка дія. Тому я кажу, що зараз навіть найгірший варіант: ось вони дійшли до Покровська, його “зрили” в нуль, вони все одно не рушать у бік Дніпра. Це з погляду військової логіки неприйнятно, занадто глибоке вклинення. Основне завдання у них лишається, як воно було — дійти до кордону Донецької, Луганської областей. Це нездійсненне завдання, принаймні, у найближчі місяці так це точно. Тому поки що для Дніпра та Запоріжжя великих проблем не бачу. Хоча військові завжди готуються до найгіршого варіанту, про який говорить Рьопке”, — пояснив Роман Світан.

Завдяки чому РФ вдається просуватися

Військовий експерт каже, що сьогодні російська армія просувається лише за рахунок авіаційної компоненти, в основному далеких механізмів ураження, типу КАБів, тобто авіаційних бомб, і наземної піхоти — в основному стрілецьких частин.

“Техніки практично немає. Ми її щодня випалюємо десятками. Вона навіть не доходить до лінії бойового зіткнення. Вони тільки виходять з Донецька, з Очеретино, з Авдіївки, з Пісків — вона вже знищується нашими засобами поразки. А ось за рахунок піхоти, за рахунок “м'ясних штурмів” у них виходить просуватися. Але знову ж таки вони зупинені під Покровськом. Зараз там кілька нових бригад виведено на цей напрямок. Вони намагаються тими ж “м'ясними штурмами” розширити вклинення на південь. Піхота може ніколи не закінчитися — півмільйонна армія там розташована”, — каже Роман Світан.

За його словами, зупинити російську армію можна лише масовими засобами ураження.

“Це в основному кулемети і міни 120-ті, тобто мінометні механізми. Плюс артилерія з великою здатністю ураження, ті ж касетні боєприпаси. Тому щойно підійде 155-й касетний снаряд у достатній кількості, він у нас був торік, дуже добре себе показав, я думаю, ми їх розмотаємо. Тим більше, що накриє ще росіян, по-перше, сльота осінньо-зимова, а по-друге, “зеленка” зійде. Зараз вони якось ще ховаються, намагаються рухатися посадками, під прикриттям листя. А щойно зійде, вони вже так не рухатимуться. Від Донецька до Покровська — це просто голе поле, там кілька шахт, селища. За великим рахунком, у нас є можливість якраз в осінньо-зимовий період цей весь російський клин як мінімум на два поділити. Ну а там подивимося, як уже піде з постачанням боєприпасів”, — розповів Роман Світан.

ЗСУ зупинили просування Росії поблизу Покровська

Нагадаємо, українському війську вдалося тимчасово зупинити просування Росії поблизу Покровська, адже за останні шість днів на напрямку ворог не просунувся на жоден метр. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю CNN 5 вересня.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак ЗСУ вдалося зупинити просування РФ на фронті.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", – сказав він.

Сирський додав, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

"І це ослаблення, безумовно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", – сказав він.

Також Сирський наголосив, що противник має перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, а також, звісно, в особовому складі, танках і БМП. Водночас, за його словами, Росія за наявності такої матеріальної переваги змусила Україну стати розумнішою та ефективнішою у веденні війни.

Читайте також: