Україна і Польща домовилися про відкриття додаткового пункту пропуску, щоб зменшити рекордні черги на кордоні

На українсько-польському кордоні відкриють ще один пункт пропуску, саме для виїзду порожніх вантажівок.

За попередньою домовленістю України і Польщі, аби пришвидшити рух транспорту та вирішити проблему з чергами, відкрили ще один пункт пропуску, йдеться в ТСН.

На пункті пропуску «Ягодин» затор із вантажівок сягнув уже більше пів сотні кілометрів і став рекордним. Ще більше ускладнилася ситуація після того, як польські перевізники напередодні перекрили трасу.

За усі вісім років роботи далекобійником, розповідає водій Віктор, так довго він ще не стояв. І хоча до польського кордону залишилося якихось десять кілометрів, коли доїде - навіть гадати не береться, бо попереду ще санітарні перевірки. «Ви можете 4-5 діб вистояти просто в Польщі, окрім того, що ви ще тут в колійці вистоїте», - розповідає він.

Черга до кордону уже більше як пів сотні кілометрів. Після того, як польські перевізники почали протестувати, кажуть водії, рух просто зупинився. «Декларація дається на вантаж на десять днів. От у мене уже восьмий день, якщо прострочена – це знов плати», - каже водій.

У черзі стоять і завантажені фури, і порожні. Саме через це польські далекобійники і перекрили трасу. Стверджують, якби авто без вантажу пропускали поза чергою - це значно б пришвидшило рух.

Натомість українські перевізники запевняють, що проблему вирішить лише збільшення кількості спеціалістів з польського боку. Адже зараз пік перевезень аграрної продукції, яка потребує фітосанітарного та ветеринарного контролю. «Польська сторона під час неодноразових зустрічей брала на себе зобов’язання винести ці види контролю за межі пункту пропуску і розблокувати сам пункт пропуску «Дорогуськ» для інших товарів», - каже в. о. начальника Волинської митниці Микола Татарчук.

Однак досі це зробити не вдалося, тож водії вже понад тиждень живуть у жахливих умовах – немає туалетів, харчі закінчилися і поспати не можна, щоб не пропустити чергу.

Натомість після шалених черг країни домовилися відкрити ще один пункт пропуску - саме для виїзду порожніх вантажівок. Поки польська і українська сторона узгоджують усі технічні деталі, пан Віктор сподівається, що його повернення буде значно швидшим.

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