Україна і світ: наші успіхи і провали на зовнішньополітичному фронті 2021 року

Україна і світ: наші успіхи і провали на зовнішньополітичному фронті 2021 року

У четвер, 30 грудня, за день Нового року Байден та Путін знову проведуть перемовини про Україну та "стурбованість" Росії, що на неї нападе НАТО.

Традиційно напередодні Нового року кожен із нас підбиває власні підсумки року, що минає. Ну а наше завдання – оцінити, як прожила цей рік Україна, де ми на світовій мапі, хто нам допоміг, а хто, навпаки, від нас відвернувся, заривши голову в пісок.

Опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова (від 17 до 22 грудня) свідчить: лише 20% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку; у неправильному - 65,5%. Водночас, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (від 4 до 7 грудня), майже 40% українців сказали, що задоволені своїм життям, і ще понад 40% цього року часто відчували стрес.

За цей рік зовнішня політика України стала більш прямолінійною та вимогливою. Якщо раніше про наше членство в ЄС і НАТО ми говорили невпевнено, тепер підняли планку, вимагаючи чітких гарантій. Але ж і світ став жорсткішим. Так, ми і до цього знали, що він не україноцентричний. Всі послуговуються власними національними інтересами, а потім вже думають про інших. Проте події року, що минає, змусили подивитися на "друзів" України під іншим кутом: ті, хто здавалися надійними партнерами, зраджували; інші ж неочікувано прийшли на допомогу.

Підбиваючи зовнішньополітичні підсумки 2021 року для України, ТСН.ua зібрав найбільші здобутки та провали, чим можна пишатися, а де, навпаки, ми недопрацювали.

"Північний потік-2"

Згода адміністрації Байдена на добудову російсько-німецького газогону стала ножем у спину не лише для України, а й багатьох країн Східної Європи. Перші чутки, що США можуть знехтувати санкціями проти "Північного потоку-2", з’явилися в лютому - за місяць після інавгурації Джо Байдена.

Тоді, на тлі імпічменту Дональду Трампу через телефонну розмову з Володимиром Зеленським, Україна для Америки була токсичною. Не дивно, чому Байден аж до квітня відкладав перший дзвінок Зеленському, який дивним чином співпав із першим безпрецедентним скупченням російських військ біля українських кордонів. Тоді ж Зеленський у відеозверненні вперше покликав Путіна на особисту зустріч у будь-якій точці Донбасу.

Як бачимо, віз із зустріччю Зеленського та Путіна і нині там. Чого не скажеш про Байдена. 46-й президент США встиг провести з Путіним очний саміт у Женеві, скасувавши перед цим санкції проти "Північного потоку-2". І хоч Україна, Польща та країни Балтії попереджали Вашингтон, що таке рішення суттєво послабить баланс безпеки в Європі, все ж адміністрація Байдена на це пішла.

Всі ми бачимо, до чого це призвело - гострої енергетичної кризи, коли ціна газу на європейських хабах перевищує $2 тис., другого безпрецедентного скупчення російських військ біля наших кордонів та прямих погроз із Москви піти війною не лише проти України. У погоні за покращенням відносин із Німеччиною, яка за канцлерства Ангели Меркель блокувала продаж Україні зброї, адміністрація Байдена зробила помилку, яку, схоже, не збирається виправляти.

Білорусь – другий фронт

За опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова, людиною-2021 українці назвали Володимира Зеленського. Другу сходинку розділили Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Ангела Меркель та Ілон Маск. А от Джо Байден лише на третій позиції.

Все ж, декого українці згадати забули, – це Олександр Лукашенко. Хоча він скоріше став найбільшим розчаруванням року. За даними опитування Центру "Нова Європа", самопроголошеному президенту Білорусі довіряють лише 29,4%. А ще якихось два роки тому до Лукашенка позитивно ставилися 67% українців.

Для українців Білорусь стала не лише розчаруванням року, а й другим після Росії найбільшим безпековим викликом, відкриваючи фактично другий фронт. Аншлюс Білорусі Росією вже відбувся. Путін цілком може використати територію Білорусі для гібридної атаки проти України, щоб не наразитися на санкції Заходу.

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Причому не лише проти нас. Спочатку наприкінці травня режим Лукашенка захоплює пасажирський літак Ryanair та примусово саджає його в аеропорту Мінська лише з однією метою - заарештувати колишнього головного редактора і засновника Telegram-каналу NEXTA (який був головним координатором білоруських протестів після сфальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року) Романа Протасевича. Це стало не лише прямим порушенням міжнародних конвенцій, що регулюють пасажирські авіаперевезення, а й першим в історії цивільної авіації актом піратства – захопленням цивільного літака.

Вже у листопаді НАТО та ЄС виявилися не готовими до рішучої відповіді Лукашенку, за яким стояв Путін, за гібридну атаку мігрантською кризою. Всі світові ЗМІ облетіли кадри, як тисячі людей із Близького Сходу штурмували кордони Польщі та країн Балтії. Понад 10 тис. осіб із Близького Сходу до Білорусі доставили спеціальні "турфірми" та чартерні рейси, які зрозуміло хто фінансував. Проте ЄС застосував лише точкові санкції проти режиму Лукашенка, якому тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель ще й двічі телефонувала, щоб владнати кризу.

Кримська платформа

Безумовною перемогою України у протидії російській агресії став запуск Кримської платформи – міжнародного майданчика, який допоможе повернути півострів додому.

ТСН.ua неодноразово писав, що за президенства Петра Порошенка міжнародні переговори щодо деокупації Криму були своєрідним табу: вважалося, якщо Київ ініціює щось на кшталт Кримської платформи, то Росія навіть Донбас відмовиться обговорювати. Можливо, частка правди в цьому й є. Адже зараз нормандський і мінський майданчики у повному глухому куті. Проте, це не через нас – саме Росія не хоче закінчення війни.

Перший саміт Кримської платформи припав на 30-річчя незалежності України: 23 серпня до Києва приїхали представники 47 країн та міжнародних організацій, щоб нагадати Росії, хто вперше після війни перекроїв карту Європи. Символічно, що саме в цей день 1939 року Радянський союз та нацистська Німеччина уклали Пакт Молотова-Ріббентропа, що став прологом до Другої світової.

Від серпня в Києві працює офіс Кримської платформи, а учасники першого установчого саміту підписали спільну декларацію, яка є відкритою до приєднання. Так, вона не має юридичної зобов’язувальної сили, проте є першим міжнародним документом від часу незаконної окупації Криму. Хоч процес вже трохи затягнувся, проте кожен підписант декларації має визначити свого представника-високопосадовця, який опікуватиметься питанням деокупації Криму в своїй країні.

Прийом у Білому домі

Найзнаковішою подією осені, яка традиційно символізує початок нового політичного сезону, став візит Зеленського до Сполучених Штатів. Він переносився аж тричі. Зрештою, 1 вересня Джо Байден прийняв Володимира Зеленського в Білому домі. Проте, чи відбулася між ними особиста хімія? Мабуть, ні, і ось чому.

По-перше, з огляду на майже рік президенства Байдена можна констатувати, що його слова, на жаль, дуже часто розходяться з діями. Нічого не заважало Байдену спочатку назвати Путіна вбивцею, а потім зустрітися з ним в червні в Женеві.

По-друге, Байден точно не президент "війни". А хаотичний вихід американців із Афганістану, який відштовхнув від США їхніх союзників, наочно продемонстрував, що ця американська адміністрація йтиме до кінця, навіть якщо рішення не зовсім правильне.

По-третє, знову ж, той же вихід американців із Афганістану оголив ще одну річ, і Україні її варто взяти до уваги. США не будуть вічно допомагати країні, яка не хоче допомогти сама собі. Мова в першу чергу про корупцію, яку особисто Байден вважає загрозою національній безпеці України поруч із російською агресією.

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Проте, схоже, що і на Банковій не роблять ставку виключно на американську допомогу. Інакше б вже давно призначили спеціального антикорупційного прокурора, без якого робота НАБУ просто заблокована, а Верховна Рада ухвалила б новий закон про СБУ. Саме про це під час свого візиту до Києва ще в травні українській владі нагадував держсекретар Ентоні Блінкен.

Ультиматум Путіна

У четвер, 30 грудня, за день до Нового року Байден знову поговорить із Путіним. Цього разу телефоном на прохання хазяїна Кремля, а не по відео, як це було 7 грудня. Ця розмова, вочевидь, стане підготовкою до двосторонніх особистих перемовин 10 січня з "питань безпеки". Саме так сказали в Білому домі.

По факту ж обговорюватимуть особисті "хотєлкі" Путіна, які межують зі здоровим глуздом. Російське МЗС опублікувало їх ще 17 грудня у псевдо-документі "проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про гарантії безпеки". З-поміж багатьох пунктів важливими для Путіна є лише два: невступ колишніх радянських країн до НАТО, особливо України; та нерозміщення новітніх систем озброєнь в країнах Альянсу, які розташовані в безпосередній близькості до кордонів Росії.

У Білому домі встигли заявити, що перемовини 10 січня (наразі невідомо, на якому рівні вони відбудуться) будуть зосереджені на контролі над ядерними озброєннями та ситуації довкола України. А от Кремль обговорюватиме зі США переділ сфер впливу в Європі, яка жодних чином не представлена за столом. Також на 12 січня заплановані перемовини Росія-НАТО, а на 13 січня – в рамках ОБСЄ.

Україна з цього явно не виграла. Все це виглядає, як поступка Росії. Москва сама створила цю безпекову кризу на європейському континенті, оточивши Україну своїми військами з усіх боків, а потім вимагає перемовин. І навіть, якщо це поступка, що Путін може запропонувати Байдену натомість? І, що найголовніше, чи виконає Путін свою частину угоди?