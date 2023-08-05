Україна має бути вдячна: як на черговій турбулентності між Варшавою та Києвом грає Москва

Україна та Польща мають знизити градус напруги, не дивлячись на взаємні претензії, й працювати над спільними викликами, а такими зараз є "вагнерівці" в Білорусі й Росія в цілому.

"Україна справді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки". Ці слова голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціна Пшидача неабияк збурили українську владу й дипломатію. Приблизно так само, як українське суспільство збурили слова британського міністра Бена Воллеса на Вільнюському саміті НАТО "Ми - не Amazon", коли він казав про зайву наполегливість України зі своїми вимогами.

Про деяку невдячність з боку України свого часу писала й американська преса. А українські експерти наголошували, що у вашингтонських владних кабінетах і справді вважали, що Києву треба бути більш вдячним за допомогу. Й з боку президента Зеленського під час його зустрічей із Джо Байденом слова вдячності на адресу США постійно звучали. Проте з Варшавою – зовсім інша історія, в якій поєднані взаємні образи, претензії, зерно та Росія, яка на цьому успішно грає, паралельно дестабілізуючи Польщу та країни Балтії. Останній кричущий інцидент із перетином двома гелікоптерами повітряного простору Польщі з боку Білорусі, наочне тому підтвердження.

Україна має спільно з Польщею та країнами Балтії боротися з цими викликами. У цьому тексті ТСН.ua разом із експертами розбирався, навіщо Путін перекинув "вагнерівців" до Білорусі, та чого від них там очікувати.

Чвари з Польщею: зерно, образи й спільний ворог

Чергова турбулентність між Києвом і Варшавою виникла аж ніяк не після слів Марціна Пшидача чи відповіді на них заступника керівника ОПУ Андрія Сибіги про деяких польських політиків, які "свідомо чи не свідомо стають інструментом російського агресора, обираючи сторону зла". Чи допису прем’єра Дениса Шмигаля в Twitter ще 20 липня, який передував навіть заяві пана Пшидача, що Росія зірвала зернову угоду, а "в цей критичний час Польща має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС".

Цей клубок невирішених проблем тягнеться ще з весни, коли Єврокомісія (ЄК) заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії. Насправді ж, і ТСН.ua про це писав, ініціатором такого рішення, яке підтримали й інші сусіди України, стала саме Польща, яка звинуватила Україну, що наше дешеве зерно осідає на внутрішньому польському ринку, й місцеві аграрії несуть збитки.

Київ довго намагався вирішити це питання напряму з Варшавою. Профільні міністерства й відомства були на постійному контакті відтоді, як 5 червня дію заборони ЄК було продовжено до 15 вересня. Проте, саме після того, як міністри сільського господарства цих п’яти держав 19 липня зустрілися у Варшаві, де ухвалили спільну декларацію, закликавши ЄК продовжити дію заборони на експорт до своїх країн чотирьох видів української с/г продукції, і з’явився допис Дениса Шмигаля в Twitter.

Ба більше, такий вкрай жорсткий пост українського прем’єра, який викликав неабияке обурення у Варшаві, також з’явився одразу після слів його польського візаві Матеуша Моравецького, що Варшава в односторонньому порядку закриє кордон для українського с/г експорту, якщо ЄК не продовжить експортну заборону після 15 вересня. Перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко тоді заявила, що в такому разі Україна вдасться до дзеркальних заходів. Проте, в дописі Дениса Шмигаля йшлося про те, що Польща "має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС". На що Моравецький також відповів, що українська сторона не до кінця розуміє наміри Польщі: транзит територією Польщі триватиме (тобто блокади експорту в ЄС немає – ред.), але Варшава не хоче, щоб воно осідало на її власному ринку.

ТСН.ua детально переповідає повну хронологію заяв і обміну "люб’язностями" між Києвом та Варшавою, щоб наші читачі розуміли, що справжньою причиною чергових непорозумінь стали далеко не висловлювання Марціна Пшидача, за якими потім пішли взаємні офіційні виклики послів на килим у МЗС двох країн для пояснень, що, до речі, українські експерти назвали помилковим рішенням Києва, бо польського посла ми викликали першими. Чи подальші заяви заступника польського міністра закордонних справ Павела Яблонського, що останнім часом відносини Варшави й Києва не найкращі. Як і відповідь на це міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що "ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин, а виходимо з того, що українці й поляки, Україна і Польща як держави, - найбільш життєво зацікавлені в єдності й силі проти російської агресії".

Ця заява Дмитра Кулеба на адресу Польщі була дуже на часі. Адже у нас спільні безпекові виклики (на них ТСН.ua зупиниться у другій частині цього тексту). Справжньою причиною непорозумінь між Києвом та Польщею став саме експорт нашої с/г продукції. Все ускладнюється парламентськими виборами, які мають відбутися в Польщі вже цієї осені.

По-перше, не є секретом, що правляча "Право і справедливість" намагається залучити голоси польських фермерів (за які також бореться крайня права й антиукраїнська партія "Конфедерація", проте не лише вона, а в зростанні її рейтингів останнім часом є також і заслуга правлячої партії – ред.), звідси й такі рішення про заборону експорту української с/г продукції. З іншого боку, Варшава тисне на Брюссель, вибиваючи з ЄК компенсації для своїх фермерів, які начебто постраждали через осідання на польському ринку дешевого українського зерна. Тобто, як бачимо, польська влада, іноді копіюючи угорський підхід, працює таким чином не лише щодо України.

По-друге, минуло вже чотири місяці відтоді, як ця проблема з начебто осіданням українського зерна на польському ринку, що створює проблеми для місцевих аграріїв, вперше вийшла в публічну площину. Й тут є недопрацювання з обох боків. Як Польща, так і Україна, можливо за допомогою ЄК, мали б організувати масштабні перевірки з притягненням винних до відповідальності, якщо такі факти дійсно мало місце. Проте Варшава чомусь не говорить про зацікавлених фермерів, бізнесменів чи покупців української с/г продукції з польського боку.

По-третє, Україна має повне право відстоювати свої національні інтереси. Й робитиме це, як і Польща. Проте обом сторонам треба керуватися не емоціями й дещо знизити градус напруги. І перший крок вже зроблений: посол України в Польщі Василь Зварич дописав у Facebook, що Україна цінує роль Варшави в європейській архітектурі безпеки й вітає її участь у зустрічі в Саудівській Аравії 5-6 серпня разом із 40 іншими країнами щодо Формули миру президента Зеленського.

Чергова "міграційна криза" чи похід на Сувальський коридор

Дивним чином суперечки між Україною та Польщею співпали в часі з перекиданням "вагнерівців" до Білорусі після невдалого "заколоту" Пригожина. Одразу після заяви Матеуша Моравецького, що понад 100 "вагнерівців" підійшли ближче до Сувальського коридору (100 км спільного кордону між Польщею та Литвою, який є стратегічним для НАТО з точки зору перекидання військ до країн Балтії в разі війни), два гелікоптери на низький висоті перетнули повітряний простір Польщі з боку Білорусі. Мінськ продовжує заперечувати, що факт перетину кордону дійсно був.

Проте реакція Варшави також була суперечливою. Спочатку Польща начебто не помітила цих двох гелікоптерів. Згодом Міноборони країни підтвердило факт інциденту. Пізніше міністр оборони Маріуш Блащак і генерал Марек Соколовський завили, що Польща перекидає до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери й додаткові сили, додавши, що Варшава "готова застосувати зброю". А Вільнюс, після зустрічі Моравецького та президента Литви Гітанаса Науседи у Сувалках, закриває два КПП на кордоні з Білоруссю. Й якраз щодо цього спільного безпекового виклику, адже загрозу, яка нависає над Україною з півночі ніхто не знімав, Київ має працювати разом із Польщею та країнами Балтії. Адже наприклад щодо США, ми вже бачили їхню реакцію, точніше її цілковиту відсутність, коли росіяни зухвало спочатку збили один недешевий безпілотник Reaper над Чорним морем, а згодом атакували інший. Вже не кажучи про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї, виходу Росії із зернової угоди та блокування Москвою свободи судноплавства в Чорному морі. НАТО на чолі зі США від цього просто відмахнулися.

За словами багатьох українських експертів, Польща мала збити ці гелікоптери не розбираючись, як це у 2015 році зробила Туреччина з російським Су-24. Австрійський військовий аналітик Том Купер в інтерв’ю ТСН.ua сказав, що також поділяє цю думку: наступного разу, коли станеться щось подібне, поляки мають спочатку відкрити вогонь, а вже потім ставити питання.

"Росіяни також залітають у повітряний простір НАТО над Балтійським морем на Су-27, Су-30, а також на літаках-розвідниках з вимкненою цифровою ідентифікацією, що означає, що наземне управління й більша частина управління рухом НАТО та ЄС не можуть їх відстежувати. Вони навіть не знають, що ці літаки там, а значить, вони можуть залетіти в комерційні коридори і спричинити зіткнення з авіалайнерами, з абсолютно невинними пасажирськими літаками. Тож постає питання, що робитиме НАТО? Щойно Альянс заявить, що наступного разу відкриє вогонь, все це припиниться. Так це працює з росіянами", - вважає Том Купер.

В інтерв’ю ТСН.ua український політик і викладач, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний наголосив, що поява "вагнерівців" у Білорусі – це не лише наслідок "заколоту" Пригожина, рішення чи забаганка Лукашенка. Це складова стратегічного й тактичного плану, тому не треба недооцінювати загрозу від "вагнерівців" у Білорусі й Росії загалом.

"Табір "вагнерівців" у Білорусі знаходяться в районі міста Осиповичі. Це ще радянський величезний військовий полігон. Майже щороку до 24 лютого 2024 року там проводилися навчання "Захід", на яких відпрацьовувалася легенда двох ударів: у напрямку України та Сувальського коридору. З моєї точки зору, це колосальна загроза для України, Литви, Польщі й Білорусі. Інфраструктурно вони підготовлені для проведення диверсійної роботи й навіть серйозних військових операцій на рівні розвідки боєм. Це дика дивізія, в більшості кримінальні злочинці, які здатні на все", - вважає Роман Безсмертний.

У США, за словами речника Пентагону, генерала Пета Райдера, поки що не бачать конкретної негайної загрози на польсько-білоруському кордоні. В коментарі ТСН.ua американський експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) Стівен Хоррелл також припустив, що головний ризик для Польщі та країн Балтії з боку Білорусі, – це гібридні дії. Путіна та Лукашенка стримують гарантії 5 статті НАТО. Вони можуть бунтувати й погрожувати, але не ризикуватимуть наразитися на протистояння з Альянсом, бо вже "зайняті" програшем у війні в Україні.

"Очевидно, що "гібридні дії" - це широке визначення: підривна діяльність, як-то спрямування мігрантів через кордон, як це було в 2021 році; локалізована кібер- і кампанія з дезінформації; польоти безпілотників чи інші дії типу агресивних дій. Але я думаю, що до перетину кордону(ів) "маленькими зеленими чоловічками" не дійде: не буде сценарію, подібного до Криму у 2014 році, або меншого масштабу з короткостроковим перебуванням найманців на території цих країн. Переміщення формувань Вагнера до Білорусі також виснажує ресурси України, де реальна можливість відкриття цього фронту (з півночі – ред.), і навіть Польщі та Литви", - вважає експерт.

Щодо російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, то, за словами Стівена Хоррелла, вона більше спрямована на посилення підпорядкування Мінська Москві, ніж на зміну балансу сил у регіоні. Для Путіна важливо зробити Білорусь васальною державою. Це є також проблемою для Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, може ускладнити збір розвідданих про підготовку до запуску (носіїв, здатних нести ядерні заряди – ред.) і скоротити час попередження для західних лідерів. Проте переміщення цієї зброї на кілька сотень миль не має тактичного чи оперативного значення.

Проте, за словами Міхала Марека, директора Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща), інцидент із порушенням польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами дуже сильно дискутується в інформаційному просторі Польщі. Проте, ці білорусько-російські провокації на кордоні, - це не щось нове. Ця тема постійно порушується протягом останніх двох років, відколи восени 2021 року на польсько-білоруському кордоні була ця "міграційна" криза.

"Вірогідно, що Москва та Мінськ пішли на цю провокацію, знаючи, що скоро в Польщі парламентські вибори. Це один із елементів, який також пов’язаний із темою "вагнерівців" у Білорусі, що це начебто пов’язано з навчаннями (гелікоптери начебто здійснювали навчання поблизу польського кордону, про які Мінськ попередньо інформував Варшаву - ред.). Росіяни точно знають, що у нас наближаються парламентські вибори, тому вони намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб впала підтримка чинного уряду, а натомість зросла маргінальних проросійських сил (зокрема ультраправої антиукраїнської партії "Конфедерація Корони Польщі" - ред.). Проте, я не думаю, що це основна мета. Росіяни мають більш стратегічну ціль - постійне розкачування в Польщі політичної кризи, дестабілізації й залякування поляків, щоб зупинити підтримку України", - прокоментував ТСН.ua Міхал Марек.

Кілька тижнів тому Москва також спробувала грати проти Польщі в питанні історичної пам’яті. Так, нещодавно стало відомо, що з кладовища у Левашово в Санкт-Петербурзі зник пам’ятник на місці поховання тисяч людей, убитих у радянський період. Проте, за словами Міхала Марека, це не щось нове. Це періодично відбувається в Росії та в Білорусі особливо часто від 24 лютого 2022 року.

"Із темою "вагнерівців" й інцидентом із двома гелікоптерами це не зовсім пов’язано. По-перше, російська сторона хоче, щоб Польща зупинила демонтаж радянських пам'ятників, показуючи, що їй є на це чим відповісти. По-друге, росіяни люблять розкачувати тему, що Польща нібито фальсифікує історію, що Польща прирівнює провину Радянського Союзу і Третього Рейху. Тобто, вони використовують цю тему переважно для свого внутрішнього російського споживача. Тобто, це не щось нове. Проте наразі найбільш важливою темою є те, що Росія разом із Білоруссю намагається реалізувати більш серйозні сценарії, які, як вони це представляють, можуть безпосередньо вдарити по безпеці пересічних польських громадян. І це набагато більш важливо", - підсумував Міхал Марек.