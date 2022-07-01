"Україна має негайно отримати гарантії на самооборону": ексгенсек НАТО був вражений звірствами рашистів в Ірпені

"Україна має негайно отримати гарантії на самооборону": ексгенсек НАТО був вражений звірствами рашистів в Ірпені

Андерс Фог Расмуссен пояснив, що приїхав до України, щоб зробити внесок у те, аби Україна не лише виграла війну, а й у подальшому отримала мир.

Колишній генеральний секретар НАТО приїхав до України. Андерс Фог Расмуссен очолить міжнародну групу експертів, яка має підготувати рекомендації для українського уряду щодо надання Україні гарантій безпеки і в подальшому уникнення нових військових вторгнень.

Про це йдеться у спецвипуску ТСН за 1 липня 2022 року.

Свій візит ексгенсек НАТО розпочав із відвідин міста-героя Ірпеня, яке серйозно постраждало внаслідок російського нападу. Європейський політик був вражений кількістю руйнувань житлових та соціальних об’єктів.

На думку Расмуссена, воєнні злочини російських солдатів очевидні. Тому Україна має негайно отримати гарантії безпеки на самооборону, тобто мати достатньо потужну та надійну армію. Також новостворена комісія на чолі з колишнім генсеком НАТО займатиметься питаннями комплексної відбудови України. Перші результати роботи міжнародних експертів обіцяють на кінець літа-початок осені.

"Я приїхав сюди, щоб зробити власний внесок у те, аби Україна не лише виграла війну, а й у подальшому отримала мир. Важко знайти краще місце, ніж Ірпінь, для того, щоб почати цю роботу", - заявив Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО (2009-2014).

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував європейському політику і наголосив, що робота над міжнародними безпековими гарантіями для України триває.

"Дякую колишньому генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену за безпосередню участь у необхідному для нашої країни процесі. За згоду очолити разом з Андрієм Єрмаком платформу, яка може фундаментально розробити конкретні гарантії безпеки для України. Важливо об’єднувати потужних експертів, які мають практичний досвід", - зазначив президент.

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