"Україна мобілізувала всю країну, а Росія – ні": американський генерал про сценарії розвитку війни

Але Україна мобілізувала всю країну, а Росія – ні. Росія на папері має набагато більший запас зброї та військової техніки, але Україну підтримує промислова потуга Заходу. Важко рівномірно порівнювати сторони, щоб передбачити, хто з них переможе. Тому, замість того, щоб намагатися передбачити, що станеться, можливо було б корисніше поставити питання, на які сторони мають відповісти, щоб визначити, чим можуть закінчитися бойові дії.

Про це ТСН.ua сказав бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян.

"Такі військові оглядачі, як я, минулого літа засвоїли важливий урок про війну Росії проти України. Хоч стратегічні цілі більш-менш чіткі – Україна хоче повернути всю свою територію, а Росія – хоче (залишити за собою – ред.) захоплену нею землю, оцінити, хто переможе, складніше, ніж ми очікували", - зазначає генерал.

Саме тому Кевін Раян виокремлює такі п’ять запитань, на які ми маємо дати відповіді, замість того, щоб прогнозувати можливі подальші сценарії розвитку війни:

Чи має країна йти далі для досягнення своїх стратегічних цілей? Чи мають громадяни країни бажання підтримувати свій вклад всупереч труднощам і втратам? Чи зможуть лідери країни знайти достатньо солдатів, навчити їх, замінивши поранених і вбитих, і, можливо, навіть створити нові бойові підрозділи? Чи може країна виробити або отримати достатньо матеріалів і зброї, щоб поповнити втрати і навіть збільшити потенціал? Чи зможе країна витримати фінансові та економічні витрати війни?

На даний момент країнами, за словами американського генерала, які відповідають на ці п'ять питань, є Україна та Росія.

"Росія воює за допомогою всього кількох союзників, маючи певну допомогу від Ірану, Північної Кореї та Білорусі. Україна має підтримку НАТО, ЄС та інших країн. На сьогодні союзники України дозволили Україні відповісти на ці запитання, щоб вирішити, чи продовжувати воювати. Згодом союзникам також доведеться відповісти на них. Поки що союзники України єдині в підтримці. Коли союзники матимуть відмінні від України відповіді, підрахунок зміниться", - вважає Кевін Раян.

Генерал пояснює, що поки країна відповідає "так" на кожне з цих запитань, бажання продовжувати боротьбу зберігатиметься. Коли відповіді стануть неоднозначними – одні "ні", а деякі "так" - настане час зважити втрати та вигоди від продовження боротьби.

"За останні десять місяців був час, коли деякі відповіді були "ні" або "неясно". Але сьогодні обидві сторони відповідають "так" на ці запитання. Обидві сторони вірять, що можуть перемогти. Але це сьогодні, і факти на полі бою безумовно зміняться", - підсумовує Кевін Раян.

Нагадаємо, що на тлі повідомлень про можливий новий ракетний удар Росії по українським об'єктам критичної інфраструктури закликають не панікувати, а реагувати на сигнали повітряної тривоги і дотримуватись тих заходів безпеки, про які говорить влада. Українські захисники готові дати відсіч атаці ворога. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 29 листопада.

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