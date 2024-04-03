Україна могла атакувати завод у Татарстані дронами з ШІ, росіяни шоковані – подробиці

Для диктатора Володимира Путіна є дуже погані новини – стало відомо, що за дрони атакували Росію і як їм вдалося залетіти так далеко. У Росії стався справжній переполох після того, як українські дрони змогли знищити завод дронів у Татарастані.

Окупантам не дає спокою запитання – як такі безпілотники змогли подолати понад 1000 кілометрів та влучити у самісіньку ціль. Проте відповідь дали українські експерти й спрогнозували, чого чекати далі. Подробиці в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

Стадія заперечення

Спочатку, у своєму стилі окупанти атаку українських дронів визнавати побоялися, але надто вже багато свідків бачили, як невідомий і до чорта величезний безпілотник лупить просто по центру російського заводу, де студентів перетворили у рабів і посадили крутити дрони-камікадзе, аби продовжувати вбивати українців.

До Мережі навіть злили, скільки ці, так звані, студенти заробляли на крові мирних людей – 30-40 тисяч рублів. Якщо ж відмовлялися, то відразу влітали до списку кандидатів на відрахування. Така вона, свобода вибору в Росії.

Керівник цього самого заводу Тимур Шагівалєєв спершу заявив, що український дрон атакував безневинний "студентський гуртожиток".

Щоправда, Шагівалєєв забув, як нещодавно сам і вихвалявся пропагандистським ЗМІ, що на цьому заводі активно складаються дрони.

Це підтверджує і Білий дім. Там ще у червні 2023 року опублікували супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими РФ знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будували у так званій спеціальній економічній зоні "Алабуга" за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року. Вони думали, що як у глушину засунуть виробництво, то туди дрони не дотягнуться. Але ж як помилялися.

В українських спецслужбах "ростуть" руки

Якраз напередодні цієї атаки від українських чиновників прозвучало кілька цікавих заяв. Наприклад, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що в України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів.

А вже 1 квітня Зеленський виклав фото, де він за одним столом з начальником ЗСУ, ГУР та СБУ обговорюють виробництво українських дронів. Про те, що це війна безпілотників – говорять усі і давно. Власне, що й доводять останні успішні атаки. Захід суворо забороняє "гасити" Росію їхньою зброєю, а от заборонити Україні накривати рашистів власною – не може ніхто.

Тож вже наступного дня після зустрічі Зеленського з керівниками спецслужб, 2 квітня, величезний дрон долітає до цього самого заводу в Татарстані. Що тільки собі не вигадували рашисти, а через його розміри плутали навіть з літаком.

Що відомо про український дрон?

У Мережі взялися припускати, що ж то за дрон. Атаку Україна визнала, це була спільна спецоперація СБУ та ГУР.

Одна з версій - це UJ-22 Airborne українського виробництва, який здатний летіти на понад півтори тисячі кілометрів та пробути у повітрі понад сім годин. З особливостей – може виконувати роботу за будь-яких погодних умов – і вдень і вночі. А керування дроном може здійснюватися як в режимі реального часу, так і на автопілоті, він може здійснювати як аеророзвідку, так і підіймати вибухівку до 20 кілограмів.

Й водночас російські РЕБи цьому дрону до одного місця. Отож, для "бавовни" в Татарстані використали українські дрони-камікадзе, що одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі. Про це сказав військовий оглядач Михайло Жирохов в ефірі "Радіо Свобода".

"Ці дрони – вони помітні. Це одні з останніх дронів, які прийняті на озброєння… Це дрон літакового типу. Він був зроблений з тих дронів, які використовувались до війни для вантажних перевезень", - розповів він.

Куди можуть дотягнутися українські дрони?

За словами експерта, виготовляла вантажні дрони фірма у Харкові. Спойлер – ця фірма вже не у Харкові і де вона зараз – знають тільки ті, кому це потрібно.

Експерт зазначає, саме ця фірма переробляла вантажні дрони в дрони-камікадзе. Тож тепер на європейській частині РФ вже не залишилось ділянок, куди не можуть дістати українські дрони.

"Ще у січні-лютому наші дрони уражали Ленінградську область… Це нормальна зараз ситуація. Проблема – у масштабуванні і в тому, яку бойову частину несе дрон. Так, російська ППО досить непогана, але дрони прориваються. І я думаю, цих ударів з часом буде все більше", - зауважив Жирохов.

Ударів по РФ стане більше

Те, що ударів стане більше днями анонсував і очільник СБУ Василь Малюк. Звісно, без конкретних подробиць. Хай то буде сюрприз, приємний для українців і не дуже – для рашистів. До слова, нажахані вони не дарма, адже рік тому, саме такий дрон вже помічали у столиці РФ – Москві.

Тим часом голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов прокоментував ранковий удар ЗСУ по Татарстану і заявив, що "знает как бороться с кієвскім рєжимом".

Під прицілом і нафтопереробка РФ

Україна 2 квітня також завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, у тому ж Татарстані. Це третій за величиною російський нафтопереробний завод, що переробляв близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

І поки росіяни ніяк не можуть допетрати, що з цими дронами не так, видання CNN випустило нову статтю, із приголомшливими новинами й розповідає, що такого у цих безпілотниках, що їх навіть не бере російська ПВО. Там зазначають, що атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод.

"Кожен БПЛА має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У нього з'явився "машинний зір", який є формою ШІ. Дрон фактично навчили визначати географію та ціль, до якої він прямує. Він здатний визначити, де він перебуває, не потребуючи зв'язку із супутниками", - йдеться у статті.

Українські атаки – це знищення російської економіки

Наразі Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ.

Тим часом CNN зазначає, що Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та промислового обладнання Росії. Кілька експертів, з якими зв’язався CNN, сказали, що Україна завдала ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні.

Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, аніж навіть нинішні санкції Заходу. Чи мав "мізки" дрон, який атакував завод у Татарстані – наразі невідомо. Втім, факт залишається фактом – дрон фактично знищив виробництво російських дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погані новини для Путіна! Стало відомо, які українські дрони атакували Росію!

Нагадаємо, експерт назвав сценарій зменшення атак по Україні.

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