Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи

Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи

В Україні стрімко зростає кількість хворих та померлих від коронавірусу.

Україна стрімко "червоніє". І реально загрозлива ситуація з коронавірусом, схоже, лиш погіршуватиметься.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Від вівторка, 26 жовтня, до наявних "червоних" зон додадуться ще Рівненська та Миколаївська області.

А от Буковина, не чекаючи на рішення держкомісії, фактично добровільно перевела себе в режим "червоної" зони. В торгові центри, кафе, спортзали й транспорт пускатимуть лише вакцинованих або з тестами, а всі масові заходи скасовані.

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Цифри, що насправді є людськими життями, свідчать - пандемія в Україні поки що не піддається жодному контролю. Лише за один день, 21 жовтня, через коронавірус померло 614 українців. А це більше, ніж кількість смертей від COVID за весь липень. Тоді за місяць вірус забрав 599 життів.

Сьогодні, 24 жовтня, недільні дані - 20 тисяч 791 новий випадок інфікування. Ці цифри завжди трохи нижчі, ніж у будні, бо на вихідних працює менше лабораторій. Але й вони перевищують пікові показники весняної хвилі.

Що і як буде далі, таке враження, не знає ніхто. Влада і медики благають населення вакцинуватися. Україна в аутсайдерах за щепленнями серед усієї планети. І з дня на день Україна опиниться в "чорному" списку для усіх цивілізованих країн – бо почали масово підробляти COVID-сертифікати про вакцинацію.

Новини тижня: ситуація з коронавірусом в Україні загострюється

Цього тижня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники запідозрили, що в скандальної екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри, які повернулися з Туреччини, - підробні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Самій колишній депутатці, яку раніше заарештовували за підозрою в організації спроби державного перевороту та тероризму, тепер може загрожувати новий кримінал. Днями, кажуть у поліції, їй можуть оголосити підозру у злочині через використання фейкового документа.

І дії ексдепутатки тим небезпечні, що показово ламають усі спроби держави не звалитися у черговий глибокий локдаун, з усіма наслідками. Коли і лікарень не вистачає і грошей, бо обмеження б'ють по економіці.

А головне, фейковий сертифікат - свідчення нового бізнесу на крові. Попит на підробні "ковідні" документи лише зростатиме, а разом з ним - кількість шахраїв, які спробують на цьому нажитися.

Досі нікому з державників невтямки, хто і як саме має реально і дієво перевіряти "ковідні" документи. І, до речі, які ці документи мають бути.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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