Україна може отримати 50 млрд доларів кредиту: що кажуть у ЄС та США

Європарламент схвалив масштабну макрофінансову позику для України. Таким чином, Євросоюз виділяє 35 мільярдів євро в межах кредиту від "Групи семи". А виплачувати його будуть із прибутків, що генерують російські заморожені активи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Багатомісячні перемовини про 50 мільярдів доларів кредиту Україні під гарантії російських заморожених активів виходять на фінішну пряму. Голосування у Страсбурзі, що закріплює внесок ЄС, одне зі свідчень тому. У "Групі семи" - це партнери України з потужними економіками довго зважували всі переваги й ризики - і правові, й фінансові. Влітку дійшли висновку: позику нададуть. Але деякі учасники процесу, зокрема США, потребували гарантій, що її не доведеться повертати коштом місцевих платників податків. Тобто, що російські активи, котрі мали гарантувати кредит, лишатимуться замороженими.

"Група семи"

Зараз санкції, що тримають їх у паралізованому стані, продовжують кожні півроку. Цей проміжок, щоб заспокоїти партнерів, у ЄС планували збільшити до трьох років, однак наткнулися на спротив Угорщини. Дипломати ЄС, не вповноважені давати коментарі ЗМІ, припускали, що в такий спосіб Віктор Орбан робить послугу Дональду Трампу, якщо він переможе на виборах. Тобто запобігає партнерам досягти домовленості, яка зобов’яже й майбутнє керівництво США виділяти кошти на позику Україні. Та її все ж досягли й без подовження терміну дії санкцій. Частка ЄС у кредиті найбільша - складе 35 мільярдів євро, про що раніше домовилися країни-члени. А зараз - виділення коштів схвалив і Європарламент. П’ятьмаста́ми вісімнадцятьма голосами “за”.

"Ціну, яку українці платять платять за цю війну, не виміряти в євро чи доларах. Але нам не уникнути фінансового виміру цієї війни. Економіка України під величезним тиском, і після років російських атак на інфраструктуру, електростанції, населені пункти, школи, лікарні, будинки потреба у фінансовій підтримці є нагальною", - каже Карін Карлсбро доповідачка, євродепутатка групи Renew.

Про свою частку в межах загального кредиту від G-7 оголосила Велика Британія. Лондон дає майже три мільярди доларів.

Сполучені Штати зі свого боку готові, як і планували, надати до 20 мільярдів доларів. Навіть якщо Євросоюз не переконає Орбана зняти вето на подовження санкцій. Про це принаймні повідомило Financial Times, посилаючись на своїх співрозмовників. Видання пише, що на остаточне оголошення можна очікувати цієї п’ятниці.

Сполучені Штати готові надати до 20 мільярдів доларів.

У Вашингтоні зберуться міністри фінансів "Групи семи" й домовляться про структуру й розподіл кредиту. Його погашатимуть за рахунок прибутків, що генерують російські заморожені активи. Знадобиться 45 років, аби за їхній рахунок покрити позику. Виділяти транші Україні планують із наступного року. Гроші витрачатимуть як на стабілізацію бюджету, так і на закупівлю зброї. Умовою їх регулярного надходження лишаються реформи і збереження верховенства права.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС дасть Україні 35 мільярдів із заморожених російських активів! АЛЕ В КРЕДИТ!

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