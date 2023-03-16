"Україна може пояснити свою позицію": експерт розповів, про що Зеленський говоритиме з Сі Цзіньпінем

Президент України Володимир Зеленський та очільник Китаю Сі Цзіньпін планують провести першу від початку повномасштабної війни розмову. Експерт пояснив, що слід донести китайському лідеру.

В ЗМІ з’явилася інформація, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України вперше від початку повномасштабної війни.

Що важливо донести в цій розмові і як можна оцінити українсько-китайські відносини, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог Володимир Фесенко.

"Українсько-китайські відносини зараз перебувають у фазі стагнації через війну. Перш за все, це пов’язано з тим, що Китай розглядає цю війну як конфлікт між Росією і США. Вони вважають, що на нашій території американці воюють з Росією. Китай не підтримує цю війну, але і не засуджує", - пояснює експерт.

За його словами, Китай активно торгує з Росією, допомагає обходити санкції тощо. Проте для України Китай залишається одним з важливих торговельних партнерів, як і для багатьох країн світу.

"Тому тут теж варто уникати крайнощів в оцінці Китаю. Чим для нас важливий Китай? Раз він висуває свої умовні "мирні" абстрактні ініціативи і якщо він буде стримувати Росію від агресії, в першу чергу, від використання ядерної зброї, це вже буде добре. Або, наприклад, буде підштовхувати Росію до продовження зернової угоди. Все це відповідає нашим інтересам", - переконаний Фесенко.

Експерт переконаний, що Україна може пояснити свою позицію китайському лідеру, адже його позиція передовсім передбачає повагу суверенітету кожної країни.

"Простий приклад: Китай каже про повагу суверенітету кожної країни. Позиція Китаю починається саме з цього. Тоді ми кажемо: мета України — відновити суверенітет України над всіма окупованими територіями. Це відповідає китайській позиції, бо вони прагнуть відновити суверенітет над Тайванем. По кожному з 12 пунктів Україна має пояснити свою позицію", - пояснює експерт.

За його словами, президент Зеленський може розповісти про формулу миру, яку він запропонував, може сказати, на яких умовах і в якій формі Україна готова буде домовлятися.

"Це не означає, що вже завтра ми готові домовлятися з Путіним. Але ми маємо це пояснити. Ми не розглядаємо Китай як ворога, ми розуміємо і поважаємо інтереси Китаю. У нас є активна співпраця зі Сполученими Штатами, але це не означає, що ми розглядаємо Китай як ворожу країну", - наголосив Фесенко.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує вперше за час повномасштабної війни поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться після поїздки Сі до Москви.

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