"Україна може зупинити Путіна": Байден зробив гучну заяву про війну, Росію та Трампа

Джо Байден виступив із традиційною промовою про стан справ у державі перед обома палатами Конгресу. Його промова тривала понад годину, і стосувалася як внутрішньої, так і міжнародної політики США. Третій рік поспіль річне звернення до Конгресу президент Байден розпочинає з України.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що Байден говорив про Україну

Доповідь перед палатами Конгресу Джо Байден розпочинає з України. Він закликає Конгрес, який блокує допомогу, прокинутися. І попереджає американців про важливість історичного моменту. Путін не зупиниться на Україні - говорить президент.

"Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримуватимемо і дамо зброю, якої вона потребує для самозахисту. Це все, про що просять українці. Моє послання президенту Путіну, якого я знаю тривалий час, просте. Ми не підемо. Ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися", - сказав Байден.

Джо Байден

Що Байден сказав про Дональда Трампа

Байден не раз під час цієї промови протиставить себе Дональду Трампу, своєму попереднику і супернику на виборах у листопаді. Близький до Трампа спікер Майк Джонсон із промовистим виразом обличчя постійно перебуватиме у кадрі, бо сидить одразу за трибуною.

"Не так давно президент-республіканець Рональд Рейган вигукнув - "пане Горбачов, знесіть цю стіну". Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець каже Путіну - цитую - "роби в біса, що хочеш". Це цитата! Колишній американський президент насправді сказав це, схилившись перед російським лідером. Це обурливо! Це небезпечно! Це неприйнятно!", - наголошує Байден.

Байден про Ізраїль та свій вік

Окремо президент згадає Ізраїль, і публічно дорікне його керівництву за те, що роблять недостатньо заради гуманітарної допомоги Газі. А також спробує відповісти на занепокоєння суспільства щодо свого віку. Президенту зараз 81.

"Співвітчизники, американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки кому років, а в тому, скільки років нашим ідеям. Ненависть, гнів, помста, відплата є одними з найдавніших ідей", - сказав Джо Байден.

Перша леді Джил Байден запрошувала долучитися до неї у гостьовій ложі цього вечора першу леді України Олену Зеленську та вдову російського опозиціонера Юлію Навальну.

Конгрес США / Фото: Associated Press

Обидві відмовилися - Зеленська послалася на неспівпадіння графіків. Навальна - на стрес і втому після втрати чоловіка. Тож поруч із Джил Байден дві американки, які стикнулися із неможливістю зробити аборт та штучне запліднення через нові закони, запроваджені республіканцями.

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Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що США не подобається, як Україна воює на фронті.

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