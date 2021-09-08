Україна на порозі "жовтої" зони: що знову можуть заборонити (перелік)

Цифри захворюваності на коронавірус в Україні стрімко повзуть вгору.

Ситуація з коронавірусом в Україні з приходом осені почала стрімко погіршуватися і регіони опинилися на порозі посилення карантинних обмежень. Уже від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

ТСН.ua розповідає, що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину.

● "Жовта" зона карантину: коли вводиться

Про посилення карантину попередив українців міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, заявивши, що відповідне клопотання вже у Кабміні і рішення про нові обмеження може бути від 13 вересня.

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За його словами, йдеться про переведення всієї України до "жовтої" зони. Уся територія країни одночасно повертається до “жовтої” зони, у разі, якщо 3 дні поспіль є одна з цих ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — понад 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 — понад 4 %;

кількість тестувань методом ПЛР та експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Які обмеження в "жовтій" зоні

"Жовта" зона передбачає обов'язкове дотримання маскового режиму, а також соціальної дистанції у 1,5 метра. Крім того, забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнесцентрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на місцях для сидіння.

Обмеження по часу роботи закладів відсутні. Слід зауважити, що в "жовтій" зоні громадський транспорт продовжує свою роботу у звичному режимі.

Міністерство охорони здоров’я України

А от навчальні заклади зможуть не вводити "дистанційку" і працювати в очному форматі, якщо в закладі вакциновано від коронавірусу не менше 80% персоналу.

Що дозволяється у "жовтій" зоні

У разі переведення до "жовтої" зони на вході до закладів чи заходів має бути інформація про можливу кількість відвідувачів. Контроль повинен здійснювати власник приміщення або організатор події.

Також дозволяється проводити масові заходи за участі більше 30 осіб. Не заборонено відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати. Також зберігаються обмеження "зеленої" зони.

Привілеї для вакцинованих громадян

На відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч вони можуть бути послаблені для вакцинованих українців. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, для вакцинованих громадян планують ввести привілеї.

Наприклад, бізнес зможе працювати або не буде регулюватися кількість людей на один квадратний метр, якщо буде йтися про функціонування спортзалів. Такі норми будуть діяти як для вакцинованого робочого персоналу, так і тих людей, які відвідують заклад.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, що Сумська і Рівненська області попередили, що у разі потрапляння до "жовтої" зони карантину, більшість шкіл перейдуть на "дистанційку". Вчитися в очному форматі будуть лише учні тих шкіл, де вакциновано не менше 80% освітян.

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