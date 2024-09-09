Росіянка переконувала українських військових і журналістів, що це нібито українці винні у війні.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна перебуваючи у підконтрольній українським силам Суджі на Курщині поспілкувалась із місцевою мешканкою. Та заявила, що знає, що війна в Україні розпочалася в 2014 році, але ось впевнена, що саме Україна напала на Росію.

Детальніше про це – в ексклюзиві ТСН.

"Україна напала на Росію. В 2014 році. Луганськ – вони хотіли відділитися. Як Чехословаччина розділилася", – каже "ватна" жителька Суджі.

На питання кореспондентки про те, чи вважає жінка, що Україна винна у війні, росіянка відповіла: "А хто? (винен у війні – Ред.) Ми? (Росія – Ред.). Ми – мирові люди. Ми вас ось приймаємо", – зазначила зазомбована російською пропагандою мешканка Суджі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Боже, яке...!" Мешканка СУДЖІ здивувала ЗАЯВОЮ ПРО ВІЙНУ

Раніше кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко розповів, як живуть жителі Суджі на Курщині.

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