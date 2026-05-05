Україна не битиме по Москві 9 травня: генерал вказав, як можна скористатись "сакральною датою"

Генерал-лейтенант Ігор Романенко закликав скористатися перекиданням російської ППО до Москви та завдати удару по Керченському мосту. Чому «сакральні дати» РФ — найкращий час для атак.

Путін готує парад на 9 травня

Поки Кремль зосереджує максимальну кількість засобів протиповітряної та протиракетної оборони навколо Москви та Санкт-Петербурга, інші стратегічні об’єкти окупантів залишаються вразливими.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що Україна має скористатися цим «вікном можливостей» та завдати ударів по Керченському мосту саме до 9 травня.

ППО поменшало: де шукати слабкі місця?

За словами експерта, масоване перекидання систем ППО для захисту російських столиць призвело до того, що в інших регіонах захисту стало значно менше. Це створює умови для ефективних операцій на окупованих територіях.

«Нам варто скористатися моментом, оцінити власні спроможності і вкотре „потурбувати“ Керченський міст, наприклад. Тут розвідка має доповісти, звідки саме росіяни зняли додаткові засоби ППО, вибрати момент і завдати ударів», — вважає Ігор Романенко.

Генерал наголошує, що ефективність таких атак має бути не меншою, ніж під час успішних операцій на Усть-Лугу, Приморськ та Туапсе.

Принцип постійного впливу

Романенко підкреслює, що головний принцип ведення війни — це постійний тиск на противника. Оскільки Росія схильна до символізму та «сакральних дат», Україна має використовувати це проти них.

  • Окупанти люблять приурочувати операції до свят — варто «віддячити» їм тим самим.

  • Ефективний удар до 9 травня має продемонструвати ворогу, що вони «добряче вляпалися».

  • Стратегічна мета таких атак — змусити Кремль дедалі більше думати про зупинення бойових дій.

«Якщо вони так люблять сакральні дати, їм варто це „подарувати“, тільки зі знаком мінус», — резюмує генерал-лейтенант.

