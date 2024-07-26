Україна не зможе відновити пошкоджені енергооб'єкти до зими: що буде далі

Ситуація з електрикою в Україні може покращитись вже восени. Генеральний директор "ДТЕК Енерго" припускає таку можливість.

Який наразі стан в енергосистемі, чи експортують електроенергію за кордон та чи буде світло та тепло цієї зими в Україні – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Що з енергосистемою України

Росія від початку повномасштабного вторгнення атакувала енергетичні об'єкти "ДТЕК Енерго" понад 180 разів. Найбільш руйнівних обстрілів ворог завдав саме навесні та влітку 2024 року. Загалом втрачено 90% потужностей компанії. Однак енергетики роблять все можливе, щоб відновити втрачені потужності і покращити ситуацію в енергосистемі України.

Ремонтують обладнання за власний кошт, співпрацюють з державою та шукають донорські програми за кордоном.

Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що Україна не зможе відновити пошкоджені російськими загарбниками енергообʼєкти до початку опалювального сезону.

"Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться", - сказа він.

Бойко зазначив, що підготовка до зими здійснюється зовсім за інших умов, ніж два роки тому, оскільки Росія ракетними обстрілами завдала колосальних руйнувань.

Енергетики працюють 24/7

Своєю чергою гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв підкреслив, що наразі Україна втратила 9 Гігават потужностей. Він зазначив, що все можна повернути, проте це питання часу та ресурсів. За словами гендиректора "ДТЕК Енерго", деяке обладнання вдасться відновити лише наступного року, а не до початку опалювального сезону.

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV" зазначив, що українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно зима пройде легше", - зазначив він.

Розподілена генерація

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв запевняє, що і компанія, і український уряд вже мають план дій на довгострокову перспективу. Такі кроки зменшать військові ризики та збалансують енергосистему України.

Експорту немає

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" зазначив, що Україна не продає електрику за кордон, а навпаки – імпортує із сусідніх країн. Крім того, безкоштовної електроенергії Україна не отримує.

Коли ситуація з електроенергією покращиться

Ситуація із електрикою в Україні покращиться вже восени, припустив Ільдар Салєєв. А от щодо зими, то за словами гендиректора "ДТЕК Енерго", поки складно робити прогнози, все залежатиме від низки чинників.

Як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

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