Україна отримала від ЮНІСЕФ "вакциномобілі": які у них функції і чи пройшли тест-драйв від Ляшка (фото)

Медики отримали від ЮНІСЕФ спеціальні авто, в яких вони зможуть транспортувати вакцину швидко та безпечно, адже обладнані такі авто морозильними камерами.

Уже сьогодні ці "вакциномобілі" прямують до обласних центрів, до медзакладів, які працюють із препаратами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко подякував ЮНІСЕФ, які допомогли ще й з обладнанням, що дасть змогу надійно зберігати вакцини, зокрема проти COVID-19, забезпечуючи дотримання "холодового ланцюга".

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Голова МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що ця допомога дозволить нам вчасно й швидко довозити вакцини, а також перерозподіляти їх між різними закладами охорони здоров’я.

"Це одна із підтримок в глобальній, яку міністерство охорони здоров’я реалізує спільно з ЮНІСЕФ", - сказав Ляшко.

Після оглядин "вакциномобілів" міністр навіть зробив невеликий тест-драйв одного з них.

Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

"Для мене - це велика честь передати обладнання холодового ланцюжка Україні, оскільки ми знаємо наскільки важливим є процес вакцинації від коронавірусної інфекції і взагалі рутинна імунізація для дітей. Ми знаємо наскільки це важливо і наскільки це складно, особливо в часи, коли досі вирує війна", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Крім того, як додають у МОЗ, Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу. Загалом, Україна отримає понад 1,5 мільйона доз, як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, до України доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen від коронавірусу.

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