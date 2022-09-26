Україна отримає новітні протиракетні комплекси – Жданов про лендліз

Військовий експерт розповів, на що ми можемо розраховувати у лендлізі і що там буде такого, чого досі немає на озброєнні ЗСУ.

Україна в рамках лендлізу отримає новітні протиракетні комплекси.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН, відповідаючи на запитання, на що ми можемо розраховувати у лендлізі і що там буде такого, чого досі немає на озброєнні ЗСУ.

"Я думаю, що там може бути зброя, така, наприклад, як танки, і така, наприклад, як авіація. Це те, чого на сьогоднішній день у нас немає. Можливо, будуть протиракетні або протиповітряні комплекси західного виробництва. Вже не радянські. Ось саме цієї зброї нам не вистачає сьогодні. Також повинна бути артилерія, як ствольна, так і реактивна. І бойові броньовані машини, типу бойових машин піхоти чи бронетранспортерів", - зазначив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, яка найбільша проблема для ЗСУ від "маси" мобілізованих росіян. На його думку, мобілізовані окупанти не створюють масштабної загрози, але можуть затягнути процес визволення України.

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