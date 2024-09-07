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Україна отримає систему SAMP/T — Зеленський після зустрічі з Мелоні

Україна отримає систему SAMP/T — Зеленський після зустрічі з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс далекої дії.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні працюють над питанням надання Україні зенітного ракетного комплексу далекої дії SAMP/T. 

Про це Глава української держави сказав в коментарі журналісту 1+1 в ефірі телемарафону "Єдині новини" за результатами зустрічі з головою італійського уряду на полях форуму "Амброзетті".

"З Джорджею ми працюємо над системою SAMP/T. Вона буде в Україні. Це важливий позитивний момент. Ми говоримо і працюємо над тим, щоб наблизити цей день", — сказав Зеленський. 

Також за його словами, під час зустрічі йшла мова про досягнення консенсусу щодо надання Україні "далекобійної справедливості", і українська сторона у цьому питанні дуже розраховує на Італію.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні зустрілися під час проведення Форуму "Амброзетті" у суботу, 7 вересня. Під час зустрічі політики обговорили італійську підтримку України та спільну роботу з відновлення справедливого миру.

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