Україна перебуває у "вакуумі безпеки": Кулеба сказав, на кого треба сподіватися

Україна перебуває у "вакуумі безпеки": Кулеба сказав, на кого треба сподіватися

На його думку, єдиними гарантіями безпеки для нашої держави є “український солдат і український дипломат”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що наша держава повинна показати здатність захистити себе навіть без міжнародних гарантій.

Про це він заявив у четвер, 3 лютого, в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

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“Ми - держава у вакуумі безпеки. Єдині гарантії української безпеки - це український солдат і український дипломат. зараз все тримається на цьому”, - підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба вважає, що тепер потрібно максимально посилити українську армію.

“Недаремно президент саме зараз ухвалив указ про розвиток і зміцнення збройних сил України. Це ж не відбувається просто так, це сигнал. Немає НАТО сьогодні, немає гарантій безпеки, значить ми сьогодні будемо створювати ще сильнішу армію”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Україна - держава у вакуумі безпеки – Дмитро Кулеба

Нагадаємо, очільник МЗС також наголосив, що країни НАТО повинні не лише дипломатично захищатися від претензій Росії, але й "контратакувати".

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