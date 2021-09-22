Україна переходить до "жовтої" зони: чи запрацюють від 23 вересня школи і садочки

Україна переходить до "жовтої" зони: чи запрацюють від 23 вересня школи і садочки

Частині українських вчителів здалося, що школи таки закриють. Вони навіть надіслали відповідні повідомлення у батьківські чати.

Завтра на території всієї країни буде "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, пов'язаний із поширенням коронавірусної хвороби.

Про це 22 вересня в ефірі ТСН.19:30 розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так, за словами очільника МОЗу, від завтра, 23 вересня, будуть працювати тільки наступні заклади освіти:

дитячі садочки;

школи для 1-4 класів;

школи для 5-11 класів за умови, якщо понад 80% педагогів вакциновано принаймні однією дозою вакцини.

Всі інші заклади повинні будуть перейти на дистанційну освіту.

Ляшко зазначив, що контроль сьогодні безпосередньо на власнику закладу і на директору закладу. Вони повинні проаналізувати цю інформацію, оскільки це чітко прописано в постанові Кабміну. Вразі, якщо вони допустять на навчальний процес з порушенням цих постанов, вони будуть нести адміністративну відповідальність, оскільки перевірки в подальшому будуть організовані Державною службою з питань безпечності харчових продуктів і Нацполіцією України.

За словами міністра, сьогодні освітяни віднесені в Україні до пріоритетних груп. Від самого початку вакцинальної кампанії поруч з медиками, поруч з силовими структурами були і освітяни.

"Ми сьогодні бачимо, що медиків вакциновано більше 80%, ЗСУ - більше 90%. МВД - це Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС - більше 80%. Однак педагогів, враховуючи школи і виші, вакциновано 49% хоча б принаймні однією дозою. Ми робили і мобільні бригади, і пункти щеплення, і вакцинальні центри", - наголосив Ляшко.

"Вакцини сьогодні досить, щоб вакцинуватись. Головне - бажання. Тому звертаюсь сьогодні до всіх педагогів - зробіть, будь ласка щеплення. Це безпечно і це ефективний метод профілактики. Сьогодні пандемія COVID-19 - це пандемія невакцинованих людей. Ви власним прикладом повинні показувати і відстоювати доказову медицину. А вакцинація - це доказова медицина", - резюмував він.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: карантинний переполох - Віктор Ляшко відповів на питання про посилення обмежень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання