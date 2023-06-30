Україна перехопила стратегічну ініціативу: що означає заява Залужного

Слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу, слід сприймати як констатацію успіхів ЗСУ на фронті.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт та аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, мова йшла про те, що Збройні сили України наразі атакують одночасно по декількох напрямках і мають певні успіхи: “При чому мова йде навіть не про тактичні успіхи. Є уповільнене, але постійне просування на Бахмутському напрямку, Запорізькому і на так званому Времіївському виступі”.

Експерт зазначив, що Збройним силам України вдалося локалізувати російський наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках. Натомість ситуація в районі Авдіївки і Мар’янки складна, але повністю контрольована.

Дмитро Снєгирьов вважає, що варто говорити про те, що оцінки Залужного співпадають з оцінками Міністерства оборони Британії, яке говорить про те, що Збройним силам України вдалося повернути під контроль значну частину окупованих територій України, при чому називається конкретна цифра — 300 кв. км.

Ця територія значно більша, ніж території, які були захоплені російськими окупантами під час так званого зимово-весняного наступу, розповів експерт. “Тобто йдеться про фактичну констатацію факту успішного просування Збройних сил України в ході контрнаступу”, — додав він.

Але головне, зауважив Дмитро Снєгирьов, це те, що під час розмови з Міллі Залужний наголосив на подальшому розширеному характері військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами в моменті отримання як озброєння, так і боєприпасів, а також засобів розмінування. “Головнокомандувач отримав позитивну відповідь від наших американських партнерів”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Сторони обговорили ситуацію на фронті. Залужний розповів, як відбувається український контрнаступ.

"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що ситуація під час контрнаступу є дуже складною, ворог зробив висновки зі своїх попередніх помилок.

За останніми даними Міноборони України, українська армія за тиждень під час наступу звільнила на півдні 17 кв. км, загалом - 130 кв. км. Зокрема, Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то українська армія розпочала контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування - від 1 до 2 км.

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