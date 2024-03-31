“Україна переможе, коли робитиме все сама!”: волонтер, який врятував сотні людей, різко висловився про війну

За його словами, важливо розуміти, що це не ми допомагаємо ЗСУ, а ЗСУ допомагає нам.

Не треба чекати на допомогу. Кожен українець повинен щодня робити усе від себе можливе задля наближення перемоги, а не чекати допомоги від когось.

Так вважає волонтер Костянтин Гудаускас, який врятував сотні людей з окупованої Київщини. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

“Не слухайте ніяких обіцянок. Робіти в себе все можливо. І у нас є все, ми можемо самі цю війну виграти. Ми переможемо, коли усвідомимо, що нам ніхто нічого не дасть. Ми самі повинні зробити. І зброю зробити, і допомогти нашим Збройним силам”, – каже Костянтин Гудаускас.

За його словами, важливо розуміти, що це не ми допомагаємо ЗСУ, а ЗСУ допомагає нам.

“І коли люди це зрозуміють, тоді ми пришвидшимося до перемоги. Треба кожного дня це усвідомлювати. Ми кожного дня можемо подарувати дві, три, чотири години свого часу, щоб допомогти у цій перемозі самим собі. А не чекати, що ось він військовий, він пішов і повинен отримати мені цю перемогу, звільнити якесь село і так далі. Це від кожного з нас залежить, і не важливо якого ти віку”, – розповів волонтер.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РОСІЯНИ ЩОДНЯ ҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧИНКУ, МАТІР ЯКОЇ ВБИЛИ! ЦІ ЗВІРСТВА ШОКУЮТЬ! | Гудаускас

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