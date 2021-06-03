Україна почала згортати "ковідні" лікарні: чи не рано

З 70 тисяч "ковідних" ліжок на сьогодні в країні зайняті 12 тисяч.

З понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється впродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19. За сьогодні 2 205 нових випадків. Понад 80% ліжок порожні. Багатопрофільні лікарні повертаються до планового лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Вони не мали доступу до медичної допомоги через пандемію.

Про те, чи не рано Україна почала згортати "ковідні" лікарні - 2 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Незвична тиша в коридорах. Весь пандемічний рік - це була червона зона, куди можна було заходити тільки у захисті.

Ще в травні тут були заповнені майже усі ліжка, а вже сьогодні 18 столична лікарня не прийматиме хворих на коронавірус. Лікарі повертаються до своєї звичайної роботи.

Пан Микола впродовж 10 років тут постійно проліковувався після інсульту. Каже ледь дочекався відкриття.

Рік пандемії тисячі хворих з хронічними проблемами не мали доступу ані до лікування, ані діагностики.

У судинному відділені Дніпровської лікарні, наприклад , як тільки зняли обмеження - аншлаг.

З 70 тисяч "ковідних" ліжок на сьогодні в країні зайняті 12 тисяч. Тобто понад 80% місць в стаціонарі порожні. Це означає, що з пів тисячі лікарень "ковідні" стаціонари згортаються у половині закладів.

Новини України: чи не зарано почали масово закривати "ковідні" лікарні

На сьогодні в Україні 2 тисяч 200 нових випадків захворювань на коронавірус. Медики називають кілька причин спаду захворюваності - це карантинні заходи, сезонність - люди менше часу проводять в закритих приміщеннях, а також вважають, що активна частина населення вже перехворіла. Однак це не означає , що варто розслаблятися.

В Національній службі здоров'я переконують: на випадок нового спалаху стаціонари, які зараз зачиняються, розгорнуть знову.

В Міністерстві охорони здоров'я наголошують, попри згортання стаціонарів, лікарні не мають права виписувати недолікованих пацієнтів. А також усі медзаклади зобов'язані надати невідкладну допомогу будь - якому хворому. Якщо його ПРЛ тест позитивний, перевід до "ковідної" лікарні можливий лише, якщо хворий у стабільному стані.

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