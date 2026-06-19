Україна показала унікальні дрони, які атакували Москву: відео

Український стенд у Парижі / © ТСН

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У Парижі на одній із найпрестижніших світових оборонних виставок український військово-промисловий комплекс викликав справжній фурор та прикував до себе увагу провідних армій планети. Нашу державу на міжнародному форумі представляють одразу вісім десятків передових компаній-виробників. Це зробило українську делегацію п’ятою за величиною та масштабністю серед усіх країн світу — попереду опинилися лише такі визнані глобальні гіганти, як Франція, Німеччина, Сполучені Штати та Австралія.

Головною родзинкою українських стендів стала наочна демонстрація зброї, яка вже успішно пройшла жорстокі випробування реальною війною і просто зараз ефективно нищить стратегічну інфраструктуру в глибокому тилу ворога.

Чим українські конструктори вразили вибагливу європейську публіку та про які нові заводи вдалося домовитися — у репортажі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

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Розробники БпЛА показали деталі удару по Капотні

Як саме палає та здригається від вибухів столиця країни-агресорки — яскраво, динамічно та у всіх деталях демонструють великі екрани українського національного стенда. Вітчизняна компанія FirePoint — творець знаменитої та грізної української ракети «Фламінго» — офіційно привезла до Франції свої новітні далекобійні безпілотники, які безпосередньо відповідальні за нещодавню успішну повітряну атаку на Москву. Головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман не приховує емоцій від того, як майстерно та філігранно воїни ЗСУ застосували на практиці його винахід.

Денис Штілерман, головний конструктор та співвласник компанії FirePoint: «Це наші фірмові далекобійні дрони ФП-1. Вони летіли на дуже велику відстань і вразили визначені цілі, як ми всі бачили на відео, надзвичайно вдало. Проти них активно працювали ворожі зенітні комплекси "Панцир", але що цікаво — ці хвалені "Панцирі" не могли перехопити наші апарати, навіть випускаючи по дві ракети одночасно на одну ціль. Я просто дуже сильно захоплений і гордий тим, як майстерно ми підпалили цю нафтову Капотню у Москві. Це дійсно дуже високий, серйозний професійний рівень у наших "бавовняних" хлопців».

Масштаби української присутності на світовому ринку озброєнь за час повномасштабної війни здійснили колосальний стрибок. Якщо ще два роки тому нашу країну на подібних заходах представляв скромний десяток переважно державних виробників, то сьогодні у Парижі свої інновації розгорнули майже 80 приватних та державних компаній. Усі вони показують партнерам зброю майбутнього, яка щодня гартується та вдосконалюється в умовах реального запеклого бою з технологічним ворогом.

Заводи з Німеччиною та зброя проти реактивних «Шахедів»

Чимало вітчизняних оборонних компаній уже вийшли на рівень серйозного міжнародного визнання і мають успішний наявний досвід інтеграції з європейським бізнесом. Наприклад, у відомій компанії Frontline Robotics журналістам ТСН розповіли, що не збираються зупинятися на досягнутому і просто на виставці заклали підвалини для ще більшого масштабування виробництва безпілотних систем.

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Павло Косолапкін, співзасновник компанії Frontline Robotics: «У нашої компанії вже є один повністю успішний, чинний кейс спільного масштабного виробництва з колегами з Німеччини. Ми спільно побудували і наразі дуже активно масштабуємо великий завод з виробництва дронів для щоденних потреб Сил оборони України. Безпосередньо 100 відсотків усіх вироблених на цьому підприємстві дронів одразу ж відправляється на фронт до України. І сьогодні просто тут, на виставці у Парижі, ми офіційно підписали ще два нові стратегічні меморандуми з іншими потужними європейськими партнерами».

Крім наступального озброєння, українці привезли до Франції унікальні та життєво необхідні технології захисту. Справжній інтерес іноземних військових викликали розробки компанії GlobalMark, яка спеціалізується на створенні систем протидії найновішій загрозі — російським реактивним дронам-камікадзе, які ворог дедалі частіше використовує для нічного терору українських міст.

Ксенія Ілляшенко, голова представництва компанії GlobalMark: «Ми наразі, на превеликий жаль, дедалі частіше стикаємося з великою кількістю нових ворожих реактивних "Шахедів", які завдяки двигунам розвивають дуже високу швидкість на маршруті. Звичайна мобільна група з кулеметом проти них часто вже є неефективною. І саме для таких складних випадків ми активно розвиваємо наші fixed wing solutions — тобто спеціальні швидкісні безпілотні літачки. Вони розвивають набагато більшу швидкість і працюють у небі так само, як камікадзе-системи, але суто для того, щоб перехоплювати та ефективно знищувати в повітрі ці російські "Шахеди" з реактивними двигунами».

Чому західний світ масово переймає досвід України

Шалений потік закордонних генералів, міністрів та інвесторів до українських стендів є абсолютно прагматичним, адже саме війна в Україні капітально переписала і зруйнувала старі класичні правила ведення бою:

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Сучасна війна показала безпорадність багатомільярдних класичних систем озброєння перед роями мобільних технологій;

Українські конструктори наочно доводять партнерам, що для перемоги не обов’язково витрачати астрономічні бюджети. Головне — мати дешеву, масову та максимально ефективну точкову зброю;

Західні розвідки відкрито попереджають європейські уряди, що у разі поразки чи заморожування війни в Україні Путін уже за кілька років спробує здійснити безпосередню збройну агресію проти країн Європи. Тому європейці розуміють — відлік часу для спільного розвитку безпеки вже пішов на місяці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОСЬ ЦИМИ ДРОНАМИ ми палили МОСКВУ! ППО росіян їх НЕ ПЕРЕХОПЛЮЄ!

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