Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Україна придбає найефективніші ліки для боротьби із COVID-19: Ляшко повідомив, які саме і коли

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна придбає найефективніші ліки для боротьби із COVID-19: Ляшко повідомив, які саме і коли

Associated Press

Ліки вже забронювані для України.

Україна придбає найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада.

"Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" та "Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що перемовини з компаніями-виробниками вже проведено і ці ліки вже забронювані для України.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами розповів, що Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірус, наша держава у пріоритетному списку на поставку цього препарату. 

Як повідомлялося, в Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck.

Читайте також:

Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії

Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії
Наступна публікація