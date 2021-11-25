Україна придбає найефективніші ліки для боротьби із COVID-19: Ляшко повідомив, які саме і коли

Україна придбає найефективніші ліки для боротьби із COVID-19: Ляшко повідомив, які саме і коли

Ліки вже забронювані для України.

Україна придбає найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада.

"Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" та "Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що перемовини з компаніями-виробниками вже проведено і ці ліки вже забронювані для України.