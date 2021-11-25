Україна придбає найефективніші ліки для боротьби із COVID-19: Ляшко повідомив, які саме і коли

Ліки вже забронювані для України.
Україна придбає найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада.
"Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" та "Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19", - сказав очільник МОЗ.
Ляшко уточнив, що перемовини з компаніями-виробниками вже проведено і ці ліки вже забронювані для України.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами розповів, що Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірус, наша держава у пріоритетному списку на поставку цього препарату.
Як повідомлялося, в Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck.
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