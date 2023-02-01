Україна проявила "дива живучості": Люксембург готовий відбудовувати деокуповані міста

Європейці також готові інвестувати в Україні у передові технології, кібербезпеку та розвиток освіти.

У Лугано, Берліні та Парижі відбулися великі міжнародні конференції, на яких уже заклали підвалини відбудови української економіки.

Тепер до справи долучився ще й Люксембург. Там відбувся форум "Швидке відновлення України". Ця країна має великий потенціал, бо є фінансовим центром Європи та штаб-квартирою фінансових інституцій Європейського Союзу. Тут також розташовані головні офіси великих європейських компаній.

Які проєкти привезли українці на бізнес-форум та в що готові інвестувати європейці вже зараз, попри війну, йдеться в ТСН.

4 мови, кордони з 3 країнами і міцна економіка – Люксембург є найбагатшою країною Європи, тут працює понад 200 банків і десятки інвестиційних фондів. Тут базується також Європейський інвестициний банк: офіційна фінансова установа Євросоюзу. І якщо вже домовлятись десь про відбудову та інвестиції в Україну, то звичайно саме тут.

Чималий десант українських урядовців та посадовців висадився на "Форумі зі швидкого відновлення України". До них прийшли сотні люксембурзьких банкірів та бізнесменів, зацікавлених вкладати кошти у відбудову України.

Реконструкцію треба починати зараз, наголошує з екрану онлайн прем'єр Денис Шмигаль і окреслює українські пріоритети: енергетика, відновлення житла, соціальна інфраструктура.

Його люксембурзький колег Ксав'є Беттель підхоплює цю думку: "Той хто інвестує в Україну, інвестує в майбутнє. Звичайно не завжди легко бути оптимістом, коли війна триває. Але ми будемо".

Мер Білопілля на Сумщині, яке витримало вороже оточення і чи не щодня потерпає від прильотів, привіз для прем'єра Люксембургу типовий "подарунок" – шмат російської ракети, які щодня тероризують і руйнують його громаду. "Вони руйнують – ми відбудуємо", – каже міський голова Юрій Зарко.

"Ми тут говоримо взагалі про великі інфрастурктурні проєкти, які б дозволили нам розвивати ту чи іншу галузь. У нашому випадку це може бути саме сільське господарство, побудова переробних заводів для створення невеликих кооперативів, щоб залучити тих людей, які залишлися жити на цих прифронтових територіях", – додає Зарко.

Міський голова Конотопа прагне залучити кошти на будівництву об'єктів укриттів в місті та новий лікувально реабілітаційний центр.

Бучанські керівники вже подали на фінансування великий проєкт з реконструкції обласної лікарні ментального здоров'я.

Людський капітал та інвестиції в передові технології та кібербезпеку, розвиток освіти з європейськими стандартами – на все це готові витрачатись європейці, бо українська економіка, кажуть вони, демонструє дива "живучості" під час війни.

Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні також розуміє, за що саме платять європейці: "Ми повинні думати про українців, які платять своїм життям у цій війні, щоб захистити свою свободу та демократичні цінності".