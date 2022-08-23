Україна пройшла точку неповернення у війні: Жданов повідомив, коли це трапилося

Країна-окупантка Росія показала, що вона не спроможна захисти анексований півострів, чим "фактично визнала, що Крим - це Україна".

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Точку неповернення ми уже пройшли. І ця точка неповернення - це реакція на удари по Криму. У зв'язку з тим, що РФ не змогла захистити Крим, вона фактично визнала, що Крим - це Україна. І як би вони там не пишалися і щоб вони не казали, ми завдаємо удари по власній території і будемо це продовжувати. Росія на сьогодні не спроможна захистити, не стільки Крим, а ті завоювання, які вони досягли 2014 року. А той пост, який Медведєв видалив, про "судний день для України" - це визнання поразки в цій воєнній кампанії", - зауважив Жданов.

Нагадаємо, під час другого саміту Кримської платформи глава держави Володимир Зеленський у промові наголосив, незаконно захоплений Росією Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

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