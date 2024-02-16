Україна ризикує залишитися без допомоги США у третій рік війни: що відомо

У третій рік повномасштабного вторгнення Україна ризикує увійти без американської допомоги. Палата представників пішла на канікули до кінця лютого, а після повернення — знов постане перед загрозою власного шатдауну, бо дія тимчасового бюджету закінчується.

Попри прямі заяви спікера Майка Джонсона, що запит президента на фінансування партнерів він блокуватиме, конгресмени кажуть — не все ще втрачено. Про те, як вони працюють над розблокуванням української допомоги, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Сьогодні останній день роботи палати представників Конгресу. Далі конгресмени йдуть на канікули і повернуться на засідання 28 лютого. Тож допомогу Україні вони не розглядатимуть до кінця місяця. Хоча, кажуть, готові повернутися у будь-який час, якщо спікер покличе.

Шансів, що покличе, наразі небагато. Але джерела NBC News у демократичній партії говорять — спікер Джонсон перебуває у вкрай незручному становищі. На нього тиснуть з обох боків республіканської партії і він попросив президента Байдена про аудієнцію віч-на-віч.

Бажання зустрітися з Байденом підтвердив і сам спікер Джонсон, щоправда причиною назвав останні дані розвідки. Американські спецслужби повідомили, що росіяни мають намір розробити ядерну зброю, для використання у космосі проти супутників. Загроза не термінова — наголосив радник Білого дому Джон Кірбі. На відміну від постачання допомоги Україні. Нестача боєприпасів критично позначається на ситуації в Авдіївці.

“Авдіівка ризикує опинитися під російським контролем. Значною мірою через те, що в українських сил закінчуються артилерійські боєприпаси. Росія хвиля за хвилею посилає війська атакувати українські позиції, і оскільки Конгрес і досі не схвалив допомогу, ми не в змозі надати Україні артилерійські боєприпаси, яких вони відчайдушно потребують, щоб відбити штурми”, — каже Джон Кірбі, радник Білого дому зі стратегічних комунікацій.

Як демократи, так і республіканці запевняють: із американською допомогою Україні не все ще втрачено.

“Я вірю у спікера Майка Джонсона. Він зробить все, що потрібно, щоб провести цей закон. Ми хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та США”, — каже Джо Вілсон, конгресмен від республіканської партії.

“Спікер багато чого говорить. Є багато членів, близько 300, готових голосувати за цей пакет. І цей період, коли не буде засідань, дасть спікеру достатньо часу зрозуміти, що в Україні відчайдушне становище. І Сполучені Штати можуть відповісти за те, що палата представників не виконала свою роботу”, — каже Шейла Джексон Лі, конгресвумен від демократичної партії.

Демократи тиснуть на спікера усіма можливими способами. На додачу до звичної критики Білий дім на офіційній сторінці в мережі Х надіслав Джонсону саркастичну валентинку із текстом: троянди червоні, фіалки сині, угода по кордону зруйнована через тебе. У конгресменів також є в запасі кілька процедурних маневрів, як змусити спікера поставити на голосування щось, чому він опирається.

“Це можна зробити через регламентний комітет, щоб він виніс законопроєкт на розгляд і люди могли голосувати, як хочуть. Для цього потрібно, щоб певна кількість конгресменів підписали петицію. Я думаю, з кількістю все добре. Є й інші варіанти. І він знає це”, — каже Марсі Каптур, конгресвумен від демократичної партії.

Крайньоправі республіканці погрожують відправити спікера у відставку, якщо він винесе допомогу Україні на розгляд. Втім зробити це вони можуть лише разом із демократами. Демократи кажуть — готові захистити спікера від втрати крісла, якщо він готовий домовлятися.

Нагадаємо, Білий дім зробив заяву про Авдіївку. Ситуація є критичною. Місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки ЗСУ не мають достатньо артилерійських снарядів.

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