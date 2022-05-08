"Україна. Розп'яття": що та де можна побачити у новій експозиції, присвяченій війні з Росією (фото)

"Україна. Розп'яття": що та де можна побачити у новій експозиції, присвяченій війні з Росією (фото)

У музеї історії України відкрили експозицію, присвячену війні з Росією.

Скільки б не розповідали про війну з екранів, зрозуміти насправді, який це жах - можна лише побачивши її наслідки на власні очі. Деокуповані міста і села України вже відбудовують. Але щоб покоління жителів Землі пам'ятали, скільки горя росіяни принесли Україні - докази війни звозять у музеї.

Про нову експозицію "Україна. Розп'яття", яку відкрили в музеї історії України в Другій світовій війні - 8 травня йдеться в сюжеті ТСН.

Відвідувачів музею зустрічає червона зірка із брудними чоботами російських окупантів, які ступили на українську землю і назад не повернулися. Є й подарунок головнокомандувача збройних силу України Валерія Залужного. Карта, за якою російські диверсанти планували захопити лівобережну частину Києва. На ній позначено стратегічні об'єкти столиці. А ось частину експозиції з харчами окупантів музейники жартома називають фудкортом.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Міни, Гради, Буки - зброя "русского мира", якою Путін хотів захистити Україну від міфічних нацистів. Усе на цій виставці зібрали з полів воєнних дій. Предмети дозвілля окупантів - книжки на кшталт "побєдітєлєй не судят" та комуністичні газети.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Жоден експонат тут не лишає байдужим, але один привертає особливу увагу. Це листівки, які роздавали на окупованих територіях. Чотири слова "Росія нє хочєт войни!" показують усю ницість, брехню, огидність Росії.

Те, як сильно "Росія не хоче війни" дуже добре відчули на собі тисячі українців, які місяцями ховалися від "братньої любові росіян" в укриттях. Частина виставки - до деталей відтворене одне з укриттів Гостомеля.

Кожен предмет тут привезли з реального бомбосховища. Матраци, одяг, ковдри, меблі, консервація, побутова техніка... Це приміщення - в підвалі музею, тож тут можна відчути навіть ту вологість, у який жили нещасні гостомельчани. Байкер - один із них.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Для кадирівців він був як джекпот: татуювання тризуба, в оселі - книжка Гітлера. Чоловіка не вбили, але - як він сам каже - кошмарили.

"Мені сказали руки за голову, на коліна... граната, 4 секунди, а вони потім кажуть - та граната навчальна", - пригадує він.

У залі на другому поверсі залишки церкви в селі на Київщині, яка вщент згоріла в горнилі війни. Лишилися тільки хрест та одна з ікон, лиш трохи пошкоджена уламком. І тут же - ще одне свідчення недолугості окупантів. Це - ті самі планшет та ноутбук, які російський ванька сприйняв за пластини для бронежилета. Мільйони читали про цю оказію в Інтернеті, тепер її можна побачити на власні очі у музеї історії України в Другій світовій війні. Як от - зубна паста та номери машини росіян. Їх музею передала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Фото: warmuseum.kiev.ua

Багато експонатів - вже відомі. Як-от щоденник російського офіцера, в якому є фраза: "Путину скоро 70 лет, если он умрет, начав войну, это будет нечто".

Слід зазначити, що для мільйонів людей це буде не просто "дещо", це буде найбільше свято на планеті.

У музеї історії України відкрили експозицію, присвячену війні з Росією

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