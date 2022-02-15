Україна скликала зустріч ОБСЄ через російські війська на кордоні: що відомо про засідання

Україна скликала зустріч ОБСЄ через російські війська на кордоні: що відомо про засідання

Термінову зустріч збирає Польща.

Росія продовжує стягувати свої війська до українських рубежів. У Києві чекають на офіційне пояснення цих маневрів. Почути його розраховують в межах зустрічі ОБСЄ, яка запланована на сьогодні.

Більше деталей у ТСН.Ранок 15 лютого розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Що роблять російські війська уздовж українських кордонів і чому їх так незвично багато: офіційних пояснень від Москви сьогодні вимагатимуть на майданчику ОБСЄ. Термінову зустріч збирає Польща, що нині головує в організації. Запросила нараду Україна.

Київ не дочекався від Москви прийнятних пояснень її військової активності. Натомість отримала відписку, в якій росіяни все заперечують. Також нагадують укотре, що її солдати на власній території. Натомість в "активності" звинувачують Україну.

Київ така відповідь не задовольнила. Саме тому отримати більш вичерпні пояснення спробують тепер на загальному засіданні ОБСЄ. Яким чином знижувати напругу - саме на цьому зараз зосереджена фактично західна дипломатія. Всі нині стоять на краю прірви. Втім, у глави Кремля Володимира Путіна ще є час, аби звідти відступити, - заявив напередодні британський прем'єр Борис Джонсон.

Сьогодні на майданчику ОБСЄ від Москви вимагатимуть офіційних пояснень | Новини світу

До слова, 14 лютого пізно увечері він зідзвонився з американським президентом Джо Байденом. Обоє підтвердили: "вікно" для діалогу з Росією все ще є. Сьогодні скористатися ним спробує німецький канцлер Олаш Шольц. Путіну він намагатиметься донести, якої сили санкції Захід покалде на Москву, якщо вона піде в атаку, а також чого вони будуть коштувати російській економіці.

До слова, завтра в Брюсселі можливий план дій обговорять ще міністри оборони країн-членів НАТО. Крім того, протягом тижня задля цього ж можуть позапланово зібратися лідери країн-членів ЄС. Слід зауважити, що скоординований і потужний пакет обмежень проти Росії у випадку подальшої ескалації, Захід готувати завершує.