Україна сподівається на швидкий розгляд воєнних злочинів Росії в Гаазі — Венедіктова

Від 2015 року Україна повідомила суд у Гаазі про 24 епізоди, які ми вважаємо воєнними злочинами.

Україна сподівається на якнайшвидший розгляд по суті можливих воєнних злочинів Росії в Криму та на Донбасі. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова після зустрічі за зачиненими дверима із новим прокурором Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі, йдеться 18 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Британець Карім Хан вступив на свою посаду у червні цього року. Українській стороні важливо, щоб розгляд нашого питання не затягнувся. Попередниця Хана — Фата Бенсуда — була близькою до того, щоб таки взяти до розгляду позов Києва проти Кремля. Адже через те, що Україна досі не ратіфикувала Римського статуту, розгляд затягується.

Від 2015 року Україна повідомила суд у Гаазі про 24 епізоди, які ми вважаємо воєнними злочинами. З останніх — так звані паради полонених, коли українських бранців показово водили Донецьком у 2014 році та Іловайська трагедія 2015 року. До слова, сьогодні під час візиту генпрокурорки до Міжнародного кримінального суду, на флагштоку поряд із прапором ООН вивісили державний стяг України. Ірина Венедіктова сподівається, таким виявом гостинності розгляд нашого позову до Росії не завершиться.

"Мені як генпрокурору дуже важливо розуміти строки, коли мільйони людей, які постраждали від війни, сотні тисяч які втратили домівки, тисячі родичів постраждалих, отримають справедливість. Для нас всіх це болить. Тому сьогодні була дуже правдива зустріч, дуже професійна зустріч", — зазначила Венедіктова.

Новини світу: Україна сподівається на швидкий розгляд по суті можливих воєнних злочинів Росії

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