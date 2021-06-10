Україна-США: чому візит Зеленського до Білого дому в липні може стати останнім

Українська влада підвищує ставки, говорячи про безпекові гарантії з боку США, щоб отримати хоч щось за добудову "Північного потоку-2".

Джо Байден нарешті запросив Володимира Зеленського до Білого дому. Проте після доволі критичного інтерв'ю українського президента американському виданню та зустрічі лідерів США та Росії 16 червня в Женеві. Все це відбувається на тлі скасування Сполученими Штатами санкцій проти "Північного потоку-2", що дасть Путіну його добудувати та "вимкнути" Україну з транзиту російського газу до ЄС, відмови країн-членів Альянсу говорити про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) та реального глухого кута в процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Здається, що ключовим партнерам України зараз не до нас. США зосередилися на порятунку євроатлантичної єдності та протидії Китаю. Франція та Німеччина з головою поринули у передвиборчі перегони. Київ зі свого боку підвищує ставки, прямо говорячи про надання Україні реальних безпекових гарантій – аналогу Будапештського меморандуму. Проте каже це Зеленський відкрито в інтерв'ю європейським та американським ЗМІ, прямо звинувачуючи лідерів ЄС та США.

Це може говорити, по-перше, про те, що традиційні дипломатичні канали комунікацій не спрацювали, а по-друге – про намагання підвищити ставки до максимуму, щоб отримати бажане. Адже на кону національні інтереси та безпека України.

ТСН.ua розбирався, чи вдалу тактику обрали у Зеленського, на які саме безпекові гарантії з боку Сполучених Штатів сподіваємося та що на українського президента чекає у Білому домі в липні.

Говорити чи мовчати

Напевно жоден український президент не дозволяв собі так відверто критикувати лідерів США та ЄС. І не абиде, а на їхній території – в інтерв'ю американським та європейським виданням. Не можна сказати, що ця критика необґрунтована. Проте це дорога з двобічним рухом, яка має бути підкріплена наочною демонстрацією українською владою проведених реформ.

Найбільше галасу наробило інтерв'ю американському виданню Axios та новина останнього про причини скасування зустрічі Зеленського та Байдена.

По-перше, Зеленський заявив, що здивований та розчарований рішенням США не подовжувати санкції щодо компаній, які будують "Північний потік-2". На це вже відповів Ентоні Блінкен. На слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату держсекретар заявив, що Вашингтон повідомляв Київ про своє рішення заздалегідь, проте, можливо, воно не потрапило безпосередньо до Зеленського.

По-друге, в новині про відповідь Зеленського щодо "Північного потоку-2" видання Axios, із посиланням на джерело в адміністрації США, повідомило, що Білий дім начебто розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтона для зустрічі з Байденом до його саміту з Путіним, але відмовився через зміну керівництва "Нафтогазу".

Деякі українські експерти та депутати від "Слуги народу" прямо звинуватили в поширенні заздалегідь неправдивої інформації через це американське видання колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Одразу після цього Зеленський та Байден поговорили телефоном. Численні джерела ТСН.ua в українських дипломатичних колах запевняють, що телефонна розмова готувалася заздалегідь і не була обумовлена інтерв'ю Зеленського. До того ж, за їхніми словами, можлива зустріч Зеленського з Байденом до його саміту з Путіним в Женеві дійсно пропрацьовувалася. Проте, як раніше і повідомляв ТСН.ua, в Брюсселі або Женеві, та жодним чином не була обумовлена кадровими змінами в "Нафтогазі". Хоча критика щодо наступу на реформу корпоративного управління, яку фінансували США, лунає й досі.

Винесли "сміття" за океан

За показним бажанням привернути увагу Байдена, у Зеленського забули про головне – не виносити внутрішнє "сміття" на публіку, а в цьому разі – за океан. На зовнішній арені Україна має говорити одним голосом, чи, як звуть це американці, – мати one voice policy (політику одного голосу з англ. – Авт.).

Проте критику Вашингтона викликали навіть не внутрішні розбірки в Києві, а інтерпретація Офісом президента слів Байдена у телефонній розмові з Зеленським. На сайті ОПУ зазначили, що Байден наголосив на важливості надання Україні ПДЧ. Потім її виправили, написавши, що це Зеленський наголосив на важливості надання Україні ПДЧ.

"Неточність" помітили й у Білому домі, заявивши, що Київ неправильно охарактеризував заяву і виправив допис. Сам Зеленський, коментуючи це, сказав, що "слова не важливі, а важливі конкретні вчинки".

На думку директорки Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук, в нинішніх умовах ми досягли непоганого результату – мали телефонну розмову з президентом США до саміту Путін-Байден, і отримаємо візит до Білого Дому після цього саміту.

"Відтак, президент України мав змогу надіслати потрібні сигнали до зустрічі Байдена з Путіним (та союзниками по НАТО), і матиме право "останнього слова" по Україні після всього європейського циклу зустрічей американського президента. Інше питання, наскільки ми спроможні сьогодні сформулювати правильні і зрозумілі для США сигнали – і в контексті війни Росії, і в контексті реформ, без реалізації яких перша зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі може стати й останньою. Я не перебільшую, так дійсно може статись, якщо обіцянки, дані американській стороні, не будуть виконуватись", – коментує ТСН.ua Альона Гетьманчук.

Директорка Центру "Нова Європа" не виключає, що інтерв’ю Axios дещо прискорило розмову Байдена з Зеленським.

"Це була дуже ризикована тактика українського президента – вдатись до персоналізованої публічної критики американського керівництва, щоб у терміновому порядку привернути увагу до керівництва українського. Цього разу ця тактика спрацювала через низку супутніх факторів, але наступного разу я б не рекомендувала до неї вдаватись. Це однозначно не посилить довіру і не покращить наших відносин з основними партнерами", – зазначає Альона Гетьманчук.

Спочатку реформи

На думку надзвичайного і повноважного посла України Андрія Веселовського, не можна говорити, що у відносинах Києва та Вашингтона щось не так, бо немає "так", немає довіри, бо США не знають, що зроблять в Києві завтра.

"Всі хвалять, що закрили канали Медведчука. Але ті, хто хвалять, питаються, чому ми їх закрили таким "варварським" способом, який дозволяє їх відкрити. Вони підозрюють, що ми це робимо свідомо, щоб в якийсь момент, коли на нас "наїде" Кремль ми могли дати суду "вказівку" і все це скасують. Свого часу це активно практикували Кучма і Ющенко – відміни за допомогою рішень судів тих рішень керівництва, які були цьому керівництву насправді непотрібні. Але для популярності, рейтингу це робилося. Я не знаю, чи це так. Але на Заході знають, що Україна рухається зигзагоподібно, і не обов’язково вгору. Тому не виключають цього варіанту", – сказав ТСН.ua Андрій Веселовський.

Джо Байден чекає на Володимира Зеленського у Вашингтоні в липні. Ентоні Блінкен чітко окреслив, із чим український президент має приїхати до Білого дому – із новим законом про СБУ (який є нашим зобов’язанням перед НАТО), результатами у боротьбі з корупцією (справжня імплементація антикорупційних законів), судовій та реформі корпоративного управління (сюди ж входить і "Нафтогаз" – Авт.).

"Ухвалення законодавства для боротьби з корупцією (так званий закон про олігархів – Авт.) – це хороший крок, але цього недостатньо, оскільки його необхідно втілити на практиці. Ми маємо побачити, як люди, причетні до корупційних дій, дійсно притягуються до відповідальності. Це надішле потужний сигнал, що це не лише слова на шматку паперу, а що вони чогось варті", – досить відверто сказав Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату.

Будапешт-2

Зеленський також озвучив, чого очікує від Сполучених Штатів: чітких безпекових гарантій. Тобто, аналогу Будапештського меморандуму, який, як показав 2014 рік, таких гарантій не надає.

В інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung на початку червня Зеленський зазначив, що новий меморандум має надавати Україні безпекові гарантії ще до членства в НАТО і охоплювати одразу всі безпекові питання – Донбасу, Криму та "Північного потоку-2".

"Україна може мати план "Б", коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, і це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – ЄС, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з президентом Байденом, тому що це вже за межами нормандського формату", – заявив український президент.

Ще раз на безпекових гарантіях Зеленський закцентував під час телефонної розмови з Байденом. Проте, що це має бути? Наразі на столі є два інструменти – двостороння безпекова угода та статус основного союзника США поза НАТО. Щодо першого варіанту, це може бути як ініціатива президента Байдена, так і Сенату. Проте експерти до цього ставляться скептично.

"Будь-який безпековий договір зі США з зафіксованими безпековими гарантіями сьогодні – це щось на межі фантастики. Потрібно дуже акуратно озвучувати подібні ідеї, щоб не завищувати очікувань у суспільстві, які можуть спровокувати нову хвилю розчарування нашим ключовим безпековим партнером – США. Хочу вірити, що такі заяви робляться виключно для підняття переговорних ставок, а не для провокування антиамериканських й антизахідних настроїв", – вважає Альона Гетьманчук.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь також не виключає, що Київ навмисно підвищує ставки, щоб під час візиту до Білого дому досягти реальних результатів, які б посилили нашу оборону: ПРО, катери, кораблі, ракетні технології. Тому, можливо, буде підписана нова угода про розширене оборонне співробітництво.

Що ж до підписання двосторонньої безпекової угоди або отримання статусу основного союзника поза НАТО, Михайло Самусь наразі не бачить для цього готовності та мотивації США. Натомість експерт вважає, що на саміті НАТО Байден міг би заявити, що США (які на 80% фінансують Альянс) під свою відповідальність просять союзників підтримати надання Україні та Грузії ПДЧ.

"У США була унікальна можливість взяти на себе лідерство. Далі може вийти, як і 2008 року, – фрустрація щодо НАТО (після 2008 року до влади прийшов Янукович і Україна стала позаблоковою – Авт.). Єдине, що я можу очікувати, бо там дійсно дуже складна гра довкола "Північного потоку-2", – зобов’язати, наприклад, Німеччину та Росію підписати з Україною (можливо, за участю США, як модератора) угоду на 10 років, яка гарантуватиме чинний обсяг транзиту. І, наприклад, розвиток військово-технічного співробітництва – нові воєнно-промислові проєкти. Можливо, будуть досягнені домовленості щодо поставок конкретних систем озброєння, тих же систем ПРО", – каже ТСН.ua Михайло Самусь.

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