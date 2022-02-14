Україна страхуватиме літаки над своєю територією, але небо над Чорним морем все ж закрили через російські навчання

Україна страхуватиме літаки над своєю територією, але небо над Чорним морем все ж закрили через російські навчання

Економічні втрати блокади українських морських портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день.

Україна страхуватиме літаки замість приватних страхових компаній. Кабінет міністрів виділив майже 17 мільярдів гривень на гарантію безперебійних польотів до України для авіаперевізників.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Це рішення ухвалили напередодні ввечері на екстренному закритому засіданні Кабміну. Збиралися терміново у зв’язку з кризою, що виникла через ситуацію на ринку авівперевезень. А вона через загрозу вторгнення та повідомлення по можливий наступ Росії вже зараз - була напруженою.

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Україна не закривала небо для польотів у зв’язку з військовими маневрами Росії поблизу українських кордонів. Але страхові компанії не хочуть ризикувати і відмовляються страхувати повітряні судна, які прямують до України.

Відтак рейси скасовували Air France, Delta Air Lines, KLM, Qatar Airways, а перевізники Flydubai та Air Astana - мали зміни у розкладах польотів. Літак компанії SkyUp, що летів з Португалії посадили у Молдові через заборону власника летіти до Києва.

Уряд на терміновому засіданні постановив виділити гроші для страхування літаків з резервного фонду держбюджету. Вони зберігатимуться на окремому рахунку і використовуватимуться у разі потреби. Якщо гроші не знадобляться - вони повернуться у бюджет.

Кабмін виділив майже 17 мільярдів гривень на гарантію безперебійних польотів до України

А от польоти над Чорним морем Україною заборонені через з російських військовими маневрами. Росіяни закрили великі ділянки чорноморської акваторії від сьогодні і до кінця тижня: там проходять ракетно-артилерійські навчання. Україна висловила з цього приводу рішучий протест.

Експерти уважають, що це може стати початком блокади українських портів. Росія вже стягнула до Чорного моря цілу армаду бойових кораблів. План - довести їх кількість до 18. І сьогодні надійшло повідомлення, що у Чорне море через Босфор вийшла підводна субмарина "Ростов-На-Дону" оснащена ракетами для ураження наземних цілей.

На території одеського порту тихо, стоять біля причалів в основному невеликі судна. Майже не видно суден на рейді. Якщо глянути на морську навігаційну карту, то можна побачити, що відучора суховантажам доводиться рухатися новим транспортним коридором, бо основний перекритий, там стріляють.

Це така економічна блокада моря, кажуть фахівці, бо 95% українського експорту морем проходить саме через Чорне море. Економічні втрати блокади українських портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день.

Напередодні навчань фахівці української Держгідрографії провели заміри глибин та вивчили рельєф нових місць, де рухатимуться судна, аби порти не зупинилися без вантажів. Цю інформацію розіслали судновласникам, а капітанам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендували дотримуватися 20-метрових глибин.

Відомо, що там в морі уважно слідкують за незаконними маневрами наших сусідів прикордонники морської охорони.

Україна заборонила польоти над Чорним морем

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