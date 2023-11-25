Україна створила морський дрон Sea Baby, який вразив Кримський міст: усе, що про нього відомо (фото)

Україна створила військово-морський дрон, багатоцільову платформу Sea Baby, яку успішно використовує. Зокрема, “морським малюком” вразили Кримський міст та нанесли ураження не одному ворожому кораблю, в тому числі ракетоносію.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів генерал-майор, голова Служби Безпеки України Василь Малюк.

Дрон створили, щоб вразити Кримський міст

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” розповів, що Кримський міст побудований в протоці, де дуже великий шар мулу. Для того, щоб закріпитися в цьому мулі, росіяни використали під кожною опору 15-20, а то й 30 різних палей, які ніби як віник встромили в багно.

“І зверху цей віник об'єднаний бетонним таким “биком”, і далі стоїть опора, на якій розташований шляхопровід. Зруйнувати цю опору, напевно, було б дуже важко, тому що вона товстезна. Але у моїх інженерів виникла така геніальна думка, щоб ми постаралися перебити ці палі, які розташовані під нижнім “биком”, на рівні води, щоб вони полопалися. Тоді ця опора в принципі сама буде ще більше тягнути міст до низу”, — розповів “Хантер”.

Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

Здатний донести близько тонни тротилу

З технічної точки зору, за його словами, це була дуже важка задача, яку потрібно виконати. Ракет, які можуть вразити Кримський міст, в Україні немає, величезних торпед теж. Бомби авіаційні є, але українські літаки до мосту підлетіти не зможуть.

“Порадившись з головою СБУ Василем Малюком та керівником ВМСУ Неїжпапою, ми прийшли до висновку, що нам потрібно будувати новий морський дрон, який здатний буде донести 800 кілограм тротилу до опор Кримського мосту, пройти ще мінімум 800 кілометрів по морю з хвилюванням до чотирьох балів. Швидкість дрону має бути такою, щоб на фінальній стадії він міг відірватися, наприклад, від кораблів переслідувачів, якщо такі будуть, чи маневрувати, коли нас будуть атакувати вертольоти. На цьому дроні мали б бути безперервний гарантований зв'язок з дроном. Це такі дуже складні інженерні рішення”, — розповів “Хантер”.

Прообразом став козацький човен

Голова СБУ Василь Малюк каже, що служба об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей: це інженери, програмісти, військові медики, які сьогодні працюють над виробництвом і подальшим успішним використанням військово-морських дронів.

“Прообразом для створення військового морського надводного дрону типу Sea Baby був козацький човен “Чайка”. Він був доволі малогабаритний у порівнянні з ворожими кораблями, і за рахунок цього успішно маневрував між ними, і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових задач. До речі, якщо дивитися на Sea Baby, наш морський надводний дрон, то коли він виходить на гліс, тобто швидкісно рухається по поверхні водного дзеркала, він в цей момент саме дуже схожий на козацький човен “Чайка”. Наші славні пращури, вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок”, — розповів Василь Малюк.

Голова СБУ Василь Малюк / Скриншот із документального фільму

Не боїться жодних ударів

“Хантер” розповів, що спочатку був виготовлений прототип дрона. У нього завантажили півтори тонни піску в мішках. Головним завданням було зрозуміти, чи працює він.

“Ми били кригу цим човном. Ми на швидкості розрізали ці шматки льоду. Він абсолютно не боїться жодних ударів, жодних розтріскування. Він ремонтно придатний. Його можна трансформувати під виконання будь яких задач”, — каже “Хантер”.

Найкращий у світі зв’язок

Ключовим в керуванні і реалізації цієї спецоперації був зв'язок. За словами “Хантера”, до команди змогли долучити волонтерів, які допомогли налаштувати на “морських малюках” найкращий зв'язок у світі.

“Тому що покладатися на вироби Ілона Маска ми не могли. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами. І коли вони подивилися начинку, з чого складаються наші човни електронно, вони були просто вражені”, — розповів він.

Під час спецоперації оператори управляли з Києва дронами, які були розташовані від них за тисячу кілометрів.

“Це не просто військово-морські дрони, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже і дуже успішно використовується. І не тільки по відношенню до Кримського мосту. Зараз проведено дуже багато успішних реалізацій, і ми успішно нанесли вогневе ураження не одному ворожому кораблю, в тому числі ракетоносію”, — розповів Василь Малюк.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

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